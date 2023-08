Six ans de prison ferme requis pour avoir agressé sexuellement sa belle-fille de 13 ans

Le ministère public a requis mardi devant le tribunal correctionnel de Mons, siégeant en vacation, une peine de six ans de prison ferme avec une mise à disposition du tribunal d'application des peines (TAP) d'une durée de cinq ans contre un sexagénaire qui a agressé sa belle-fille âgée de 13 ans entre juillet 2022 et janvier 2023. Le prévenu avait déjà été condamné auparavant à deux reprises pour des faits de mœurs.

La jeune fille de 13 ans a dénoncé les faits commis par son beau-père au centre PMS de Thuin. "Elle a indiqué qu'il lui touchait le dos, les fesses et la poitrine. Il lui a embrassé le dos, les épaules, lui a dit qu'il l'aimait et qu'il aimait sa peau", a expliqué Me Charles, tuteur ad hoc de la mineure.

Le centre PMS a par la suite rédigé une lettre de dénonciation au parquet de Charleroi. Les faits ont eu lieu en l'absence de la mère de la victime et de la compagne du prévenu. Le prévenu a reconnu les faits face au tribunal correctionnel, sans pour autant pouvoir expliquer les raisons qui l'ont conduit à agir de la sorte.