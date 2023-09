Trois ans de prison pour viol et coups à l'encontre de son épouse

Le couple s'était rencontré en Tunisie où la dame, née en 1969, passait des vacances. Rapidement, ils s'étaient mariés en Tunisie avant de revenir en Belgique.

Le 21 avril dernier vers 22h00, la quinquagénaire avait interpellé une patrouille de police et lui avait expliqué avoir été violée et frappée par son époux. Elle présentait plusieurs lésions, notamment des ecchymoses, compatibles avec ses déclarations. Entendu par les services de police, l'époux niait catégoriquement le viol et expliquait qu'il s'agissait d'une relation sexuelle entre époux. Des explications qu'il avait répétées devant le tribunal. L'homme minimisait les faits et reconnaissait "avoir donné de petites tapes à son épouse afin de la maîtriser alors qu'elle était en pleine crise d'hystérie après avoir pris de la cocaïne".