Un Américain plaide coupable d'avoir tenté de créer une lignée de mouflons géants

Sur une période allant au moins de 2013 à 2021, Arthur Schubarth, 80 ans, propriétaire d'un ranch dans l'Etat du Montana (nord-ouest) destiné à l'élevage de gibier pour des réserves de chasse, a illégalement importé du Kirghizstan du matériel ADN prélevé sur un mouflon argali, plus grand mouton de montagne du monde, à des fins de clonage et d'insémination illicites, selon des documents judiciaires.

Avec l'aide d'au moins cinq complices non identifiés, Arthur Schubarth a ensuite utilisé la semence de MMK pour inséminer des brebis d'autres espèces de moutons afin de réaliser des croisements.

Le but était de créer des animaux plus gros et donc plus rémunérateurs afin de les vendre à des réserves de chasse.

L'accusé a "violé à la fois les lois internationales et la loi Lacey, qui préservent la viabilité et la santé des populations animales à l'état naturel", a indiqué Todd Kim, un responsable du ministère de la Justice chargé de la protection de l'environnement et des ressources naturelles.