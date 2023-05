Un ami d'enfance de Bilal El Makhoukhi moins bavard au procès que durant l'enquête

Interpellé par la présidente, le témoin a par exemple affirmé durant l'audience ne pas se souvenir que l'accusé lui ait confié s'être marié puis avoir divorcé en Syrie. C'est pourtant ce qu'il décrit dans une audition de 2018, assurant que Bilal lui avait parlé de "sa vie là-bas". Devant la cour, le témoin a aussi indiqué ne pas savoir ce que son ancien ami faisait exactement en Syrie, se référant vaguement à la possibilité d'une aide humanitaire. "C'est ce qu'il me disait", a-t-il ponctué. En audition, l'homme avait néanmoins soutenu que Bilal El Makhoukhi "était fier d'avoir combattu là au sein d'un groupe, mais il n'expliquait pas en détails ce qu'il y avait fait".

Le procureur a ensuite relevé l'absence du numéro de Bilal El Makhoukhi dans son téléphone au moment de l'enquête. "J'ai changé de téléphone et le numéro était peut-être sur le téléphone et pas la carte" SIM, avait supposé le témoin, après une question du vice-président de la cour. Pourtant, "vous avez affirmé en audition que c'était pour couper les ponts car vous n'aviez pas le même islam", a pointé Bernard Michel. "J'ai pu dire ça, c'est possible", a reconnu le témoin.