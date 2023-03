Une action de coopération policière transfrontalière a permis de contrôler 1.533 véhicules

Outre le contrôle de la circulation routière, l'objectif de l'action était également d'évaluer les taux de criminalité transfrontalière, de trafic des êtres humains et de migrations illégales. À cet égard, 20 personnes ont été contrôlées en possession de stupéfiants, 21 ont été interpellées pour séjour illégal et 22 dossiers ont été ouverts pour des faits criminels divers.

De midi à 21h00, 310 policiers en provenance des trois pays ont participé à l'opération, et 1.533 véhicules ont été contrôlés. Parmi leurs conducteurs, 13 roulaient sous influence et 20 sans permis de conduire valable.

Face à ces différentes infractions, quatre individus ont été privés de liberté, 111 ont été verbalisés et 137 perceptions immédiates ont été réalisées.

Selon la police fédérale, ces résultats démontrent que la criminalité ne s'arrête pas aux frontières et qu'il reste indispensable que les services de police des trois pays collaborent. "Ce travail transfrontalier est plus qu'élémentaire et doit impérativement être maintenu et promu", a-t-elle noté.

Du côté belge, ont participé à l'opération la police locale Weser-Göhl et Eifel, la Direction coordination d'appui de la police fédérale d'Eupen (DCA), la police fédérale de la route de Liège et du Limbourg, la douane d'Eupen ainsi que des inspecteurs de l'autosécurité.