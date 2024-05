Wervik : 11 suspects interpellés après la découverte de voitures volées dans un conteneur

La police de Flandre occidentale a démantelé une bande de malfrats actifs dans le vol de voitures en province d'Anvers et aux Pays-Bas. Leur petit manège a été mis au jour après un signalement d'agissements suspects autour d'un conteneur maritime à Geluwe, une localité de la commune de Wervik. Trois voitures volées y ont été retrouvées.

L'enquête a pu déterminer que les SUV, qui étaient protégés par des matelas, avaient été volés à Anvers et aux Pays-Bas. L'enquête a surtout pu identifier des suspects en Belgique et aux Pays-Bas. Il est aussi apparu que l'organisation était responsable d'autres vols. La police locale a ainsi encore pu mettre la main sur six autres véhicules, dans des conteneurs maritimes, en province d'Anvers. Les voitures volées étaient destinées à l'Afrique.

Fin avril, huit perquisitions ont été menées en divers endroits de Flandre dans le cadre de cette enquête. Sept personnes ont été interpellées et cinq placées sous mandat d'arrêt. D'autres perquisitions ont été menées ce mardi outre-Moerdijk où quatre personnes ont été arrêtées.