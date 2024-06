Moments en famille, bonnes viandes et lectures: voici les petits secrets de la retraite du roi Albert II

Le 6 juin, le roi Albert II célébrera ses 90 ans. Avec son épouse la reine Paola, il partage son temps entre la Belgique et le sud de la France. À quoi ressemble la retraite du nonagénaire ? Nous sommes partis sur ses traces de la Provence à la Belgique.

Sur les hauteurs de Cannes, dans l’arrière-pays, on peut y apercevoir une maison provençale typique, sans prétention, bien dissimulée derrière les oliviers. Depuis près de 30 ans, c’est le refuge d’Albert et Paola, le cocon privilégié où ils coulent une retraite paisible et sans chichis à en croire leurs voisins.

Dans le village voisin d’Opio, les habitués trinquent à la santé de celui qui s’est parfaitement intégré aux Provençaux au fil des ans. "C’est un homme simple et efficace. Je l’ai reçu quelques fois, il est d'une grande discrétion", note un commerçant.



Voilà ce qui a séduit dès le départ Albert et Paola : la nature, et la simplicité de ce petit coin de France. Ici, le couple peut oublier un temps le protocole sur les marchés du Sud. Le plaisir simple, des produits de qualité : Albert II est un fin gourmet comme les commerçants du coin peuvent en témoigner. "Des côtes d'agneau, du jarret de porc...", explique un autre commerçant chez qui Albert est passé.