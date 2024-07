La famille royale au défilé de la Fête Nationale: Elisabeth porte pour la 1ère fois l'uniforme de la marine

La Belgique célèbre le 21 juillet avec une fête nationale grandiose, marquée par le onzième anniversaire du règne du roi Philippe. Cette année, les festivités promettent un défilé militaire impressionnant, qui vient de commencer.

Le roi Philippe et son épouse Mathilde sont arrivés place des Palais après la princesse Delphine vêtue d'une tenue connectée et après le prince Gabriel et sa soeur Elisabeth qui portent respectivement l'uniforme de l'Ecole Royale Militaire et de la marine belge. Tout juste gradée "sous-lieutenant" de l'armée belge, c'est la première fois que la princesse revêt ce costume.