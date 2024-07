Elle porte une tenue hors du commun pour le 21 Juillet: voici notre interview exclusive avec la princesse Delphine

Il y a une surprise. Avec Augmented Reality, la robe revient en vie et une couche numérique est mise au-dessus de la princesse de la robe pour montrer le message positif de l'amour et de l'évolution. Donc, tout le monde qui scanne le code peut aussi ressentir la robe à la maison. C'est vrai que j'ai dit j'aurais bien aimé un tailleur.

Princesse Delphine: L'idée, comme je suis une artiste, je suis aussi dans la mode, c'est d'introduire des jeunes créateurs. Et c'est pour ça que, bon, depuis que je suis dans le 21 juillet, je demande à différents jeunes stylistes de faire mon vêtement. Et ça, vraiment, je me sens à ce moment-là utile.

C'est vous qui avez choisi votre tenue?

C'est vrai que j'ai dit j'adore le rose et le rouge. Si on peut mettre ces deux couleurs ensemble, parce que ces deux couleurs ensemble ont une représentation, pour moi, très importante. C'est surtout sur l'amour... Et puis, petit à petit, on développe. Évidemment, ils vont me demander si j'aime bien, si j'aime bien l'idée, etc. Et tout ça se développe petit à petit. Mais je les laisse aussi très fort faire, aussi. C'est ça, l'idée.

Que ressentez-vous quand vous êtes sur la tribune?

Je suis surtout émue et très heureuse d'être avec la famille. Je suis extrêmement heureuse que Philippe m'invite. Je suis extrêmement contente de montrer au peuple une famille recomposée qui existe beaucoup, partout. C'est un bel exemple. Je suis extrêmement fière de la Belgique. Je trouve qu'on a tellement de possibilités ici. C'est pour ça que j'utilise le mot "Involve" et l'amour parce que je suis quelqu'un de très fière d'être belge.

Vous êtes fière d'avoir réussi à resouder votre famille avec vos enfants?

C'est ça qui est le plus important pour moi. Une photo a été prise il y a un mois, plus ou moins, en juin. Je trouve que c'est un beau symbole pour aujourd'hui. J'ai vu quelques commentaires en dessous de la photo qui sont merveilleux. L'idée, pour moi, d'avoir mis cette photo, c'est que ça donne aussi l'espoir à beaucoup de gens qui ont peut-être parfois des difficultés en famille, des familles recomposées, etc. C'est ça l'idée. C'est d'avoir l'espoir, c'est un joli message. Il n'y a que de la positivité là-dedans.