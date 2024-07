Fête nationale: la princesse Elisabeth au centre de l'attention lors du Te Deum, "elle sera la reine idéale"

Comme le veut la tradition, ce dimanche matin, c'est le Te Deum qui a donné le départ des festivités du 21 juillet. La famille royale était présente à la cathédrale Saints Michel et Gudule pour cette cérémonie religieuse. Cette année, la future reine Elisabeth a captivé tous les regards.

On a vu l'image d'une famille unie, solide, ce dimanche matin à la sortie du Te Deum. Le roi Philippe, la reine Mathilde et leurs quatre enfants. Et au centre de tous les regards, Elisabeth, la future reine. Dans quelques semaines, elle partira aux États-Unis pour étudier à Boston et les citoyens, qui attendaient devant la cathédrale sont émus de la voir.

"Encore félicitations pour les diplômes", entend-on dans la foule. "Le futur de la Belgique va être immense. Elle sera la reine idéale", commente un citoyen, visiblement très enthousiaste.