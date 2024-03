12.000 détenus pour 10.000 places: la surpopulation dans les prisons augmente, mais pas la délinquance, comment l'expliquer?

La situation dans les prisons belges est plus préoccupante que jamais. Certains avocats tirent la sonnette d'alarme. La surpopulation atteint des records, pourtant, la délinquance n’est pas en augmentation. L'explication est ailleurs, et la situation, qui devient intenable pour les détenus, a des conséquences sur la santé publique.

Un an et demi après l'ouverture de la prison d'Haren, la plus grande jamais construite dans notre pays, elle est déjà saturée. Aujourd'hui, il y a en Belgique 12.316 détenus, pour un total de 10.743 places.

Denis Bosquet, avocat pénaliste, explique le phénomène: "On a mis en application les petites peines. C'est-à-dire les peines inférieures à deux ans d'emprisonnement. Ce projet devait s'accompagner de toute une série de maisons de transition ou de détention. C'est une excellente idée, mais malheureusement, ces structures n'existent pas. Il y en a peut-être deux ou trois seulement qui soient actuellement opérationnelles."