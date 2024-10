Consentement: que dit la loi? Entre la Belgique et la France, il y a une grande différence

Le procès des viols de Mazan met en lumière la différence entre la loi française, qui laisse une marge d'interprétation sur le consentement, et la loi belge, plus stricte depuis la réforme de 2022.

D’autres coaccusés ont, de leur côté, évoqué des agressions sexuelles qu’ils auraient eux-mêmes subies durant leur jeunesse. Un choix de défense qui fait débat, y compris parmi les avocats.

Le consentement, la question centrale de ce procès

Surtout depuis qu'un des avocats de la défense a dit qu'il y avait viol et viol. Selon les Surligneurs, c'est juridiquement faux, il y a viol ou pas, mais selon l'avocate spécialisée dans les violences intrafamiliales, Maître Nathalie Tomasini, il s'appuie sur une petite faille dans la définition légale du viol.

Il faut savoir qu'en France, un rapport sexuel imposé n’est pas nécessairement un viol car si l’auteur n’a pas conscience de forcer le consentement, l’infraction n’est pas constituée. Dans cette définition, il n'y a pas de notion de consentement de la victime. Et donc, les coaccusés se sont engouffrés dans la brèche et affirment qu'ils ignoraient que Gisèle Pélicot était inconsciente et non consentante.