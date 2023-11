Deux alertes à la bombe en une matinée, dont au moins une fausse: que risquent les plaisantins pour ce genre de canular?

Deux écoles ont été évacuées ce matin, à Dinant et à Charleroi, après des alertes à la bombe. Seulement, au moins une s'est révélée être une fausse alerte. L'occasion de rappeler que de lancer intentionnellement une fausse alerte par mail ou par téléphone est puni par la loi.

L'alerte à la bombe fallacieuse et délibérée est punie par la loi. L'auteur encourt un procès et peut-être une peine de prison. "Le code pénal prévoit une peine qui peut aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et une amende de 2.400 euros ainsi que la confiscation du GSM qui aurait appelé pour faire le canular", précise Adrien Masset, professeur en droit civil à l'Université de Liège.

Voilà pour le volet pénal. Seulement, il y a également un volet civil qui pourrait en découler. "Cela pourrait donc être l'obligation de payer les frais, les contretemps, les pertes de production, l'arrivée des secours ou encore les éléments pour fouiller les écoles. Tout cela a un coût évidemment et il peut être répercuté à charge du plaisantin", conclut le professeur en droit.