Le nombre de cancers est en hausse: est-ce vraiment négatif ?

En Belgique, les cancers sont en augmentation dû à la population vieillissante. Il y a aussi de plus en plus de Belges et donc de risque de cancers. Les autres facteurs de l'augmentation des cas sont l'environnement et l'hygiène de vie. Le docteur Cristina Dumitrescu, oncologue au CHR - Site Meuse explique : "On a le tabac, on a l'alcool, on a aussi les types des aliments qu'on mange avec tous les additifs". Elle précise aussi que l'exposition au soleil est un autre facteur pour le cancer : "On voit un nombre de mélanomes qui augmentent, par le fait que les gens cherchent un peu plus à aller au soleil et ne se protègent pas".

Si le nombre est en hausse, c'est grâce aux campagnes de prévention