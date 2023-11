Grève sur le rail du 7 au 9 novembre: à quoi s'attendre?

La SNCB prévoit que la moitié des trains reliant les grandes villes (IC) roulera mercredi, en raison de la grève menée par le front commun syndical au sein de l'entreprise ferroviaire. Le service de train alternatif du mercredi sera accessible dès ce mardi matin sur le planificateur de voyages de la SNCB, via l'app' ou le site web. Pour jeudi, il sera possible de le consulter à partir de mercredi matin, annonce lundi la compagnie.

La CGSP Cheminots, la CSC Transcom et le SLFP Cheminots organisent quatre jours de grève, du 7 novembre 22h00 au 9 novembre 22h00 puis du 5 au 7 décembre aux mêmes heures. Les syndicats dénoncent un manque de respect de la concertation sociale, dans le cadre de réorganisations internes.

Les trois entreprises ferroviaires (SNCB, Infrabel et HR Rail) condamnent ce mouvement de grève de plusieurs jours et le considèrent comme disproportionné et irresponsable. Depuis mars 2018, un service minimum de trains est prévu en cas de grève, en fonction du personnel de la SNCB et d'Infrabel, le gestionnaire du réseau, qui a indiqué qu'il travaillerait. Ce mercredi, la moitié des trains IC circulera. Deux trains L sur cinq et deux trains S suburbains sur cinq rouleront également alors que quasiment tous les trains des heures de pointe (P) seront supprimés, selon les prévisions établies lundi par la SNCB. L'horaire alternatif de jeudi est en cours d'élaboration et sera communiqué mardi.

À partir de vendredi matin, l'offre de train reviendra à la normale. Le trafic international sera peu touché par l'action de grève. Les trains Eurostar rouleront presque normalement, a indiqué une porte-parole. L'une ou l'autre suppression est tout de même anticipée mardi (deux trains annulés), mercredi et jeudi (un aller-retour entre Paris et Cologne chacun de ces deux jours).