Drame de Strépy: Mattia et Marianna ont perdu leur père, leur tante et leur oncle, ils ont vu les images et demandent une requalification

Sur les vidéos saisies par les enquêteurs, on peut voir Paolo Falzone en train de se filmer juste avant l’impact, il y a aussi les images prises par les riverains. Mattia et Marianna qui ont perdu leur père, leur tante et leur oncle ce jour-là, ont souhaité visionner ces vidéos.

"Les images étaient excessivement difficiles et effroyables, même s’ils avaient déjà une idée très précise à travers le dossier de ce qu’ils pourraient voir dans ces images, cela a été une épreuve très difficile à surmonter", explique David Gelay, l’avocat de Mattia et Marianna Imperiale.

"On est dans un dossier extrêmement délicat et technique. Il y a les aspects de technique automobile, mais il y aura aussi des débats juridiques et on sait qu’ils seront difficiles. Donc, je préfère qu’on se donne encore un peu de temps. J’espère que cela ne prendra pas des années, mais certainement encore quelques mois. Ce sont des mois qui sont importants pour arriver à une manifestation de la vérité dans laquelle tout le monde puisse se retrouver", souligne Vincent Macq, le procureur du Roi de Mons-Tournai.

En fonction de la qualification des faits, le dossier arrivera devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises. Des moments éprouvants attendent encore les proches des victimes.