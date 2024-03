Menace d'attentat contre le Botanique: le suspect majeur "nie toutes les accusations", ses avocats n'ont pas demandé sa libération

Ses avocats, Mes Alaya Kahloun et Isa Gültaslar, n'ont pas demandé sa libération, mais ont souligné que leur client niait toute implication dans un quelconque projet d'attentat. "Il ne connaît pas les autres individus interpellés et n'est membre d'aucun groupe terroriste", ont-ils insisté.

Plusieurs perquisitions ont été effectuées dimanche matin dans le cadre de deux dossiers, l'un du parquet fédéral et l'autre du parquet de Termonde, sur la base d'informations concordantes et d'une enquête menée par la police judiciaire fédérale de Liège, Bruxelles, Charleroi et Gand.

Trois mineurs d'âge et un adulte ont ainsi été interpellés. Ce dernier, un jeune homme de 18 ans originaire de Chaudfontaine et interpellé à Liège, a été placé lundi sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Bruxelles et inculpé de participation aux activités d'un groupe terroriste et d'actes préparatoires en vue de commettre un attentat terroriste.

"Notre client nie toutes les accusations portées à son encontre", a déclaré Me Kahloun. "Il a participé à des groupes de discussion, mais il ne connaît pas les trois mineurs, ni les individus interpellés en France."