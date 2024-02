Drame de Strépy: Paolo Falzone roulait à 105 km/h quand il a heurté le premier piéton

Le 20 mars 2022, Paolo Falzone était à l'origine du drame de Strépy-Bracquegnies. Ce jeudi 22 février, nous avons pu consulter le rapport très complet de 300 pages sur cette affaire. Un devoir d’enquête demandé par la justice pour obtenir des données précises et techniques par rapport au déroulement des faits. Il contient également un rapport photographique, des clichés impressionnants et interpellants réalisés peu de temps après le drame. C’est notamment à partir des éléments recueillis sur cette scène d’horreur que les experts ont travaillé.

Grâce à des modèles scientifiques et aux caméras de surveillance, les experts ont déterminé la vitesse moyenne du véhicule. Pour rappel, l’impact a lieu entre le numéro 140 et le numéro 162 de la rue des Canadiens. Le rapport d’expert indique qu’à hauteur du numéro 100, le conducteur roulait à 163 km/h, mais il a également roulé plus vite. "Lors du heurt, le véhicule était animé d’une vitesse résiduelle de 105 km/h, il était initialement animé d’une vitesse de 174 km/h. Cette vitesse était 3,5 fois supérieure à la vitesse maximale autorisée.", précise le rapport.

Le rapport rappelle également que le cortège n'était pas encadré. Les experts indiquent que les piétons participants au rassemblement ont été livrés à eux-mêmes.

Pour rappel, Paolo Falzone porte aujourd'hui un bracelet électronique. Il avait été initialement inculpé d'homicide involontaire et de coups et de blessures involontaires dans le cadre d'un accident de la route et placé sous mandat d'arrêt. Le 22 août 2022, la chambre du conseil a requalifié les faits en meurtre pour une des victimes, le gille Frédéric d'Andrea. Six personnes avaient perdu la vie dans l'accident et une trentaine d'autres avaient été blessées.