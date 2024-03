Le Botanique communique à propos du projet d'attentat déjoué: "L'équipe s'est pleinement mobilisée"

"Dès la prise de connaissance de l'information, l'équipe du Botanique s'est pleinement mobilisée et a agi de manière proactive pour gérer au mieux la situation, en restant en contact permanent avec la police durant tout le weekend", a appuyé la célèbre salle de concert bruxelloise dans un communiqué lundi en début de soirée.

Si la direction du Botanique avait décidé dimanche de maintenir les activités au sein de ses salles, cela a été fait en suivant "l'ensemble des normes de sécurité en vigueur, sous les directives de la police et autres autorités compétentes en la matière", souligne l'institution culturelle.

"Nous continuerons à appliquer ces normes de sécurité et poursuivrons une série de contacts dans les prochains jours pour s'assurer d'un suivi de la situation (notamment si d'autres informations devaient être communiquées) et garantir le niveau de sécurité le plus adéquat pour le public, les artistes et le personnel", a ajouté la direction.