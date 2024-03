Attentat déjoué au Botanique: le seul suspect majeur ne serait pas impliqué dans le projet d'attentat à la salle de concert

Ce jeune majeur semble ne pas avoir été impliqué dans le projet d'attentat au Botanique, même s'il avait une connexion avec l'un des mineurs du groupe. Y avait-il un autre projet d'attentat? Le parquet n'a pas souhaité réagir pour des raisons de sécurité, mais il reste inculpé pour "participation d'un groupe aux activités terroristes" et "acte préparatoire d'attentat".

Parmi les 4 suspects de l'attentat déjoué à la salle de concert du Botanique, 3 étaient mineurs. On apprend ce mardi qu'ils ont été placés en IPPJ, institution publique de protection de la jeunesse. Le majeur a été placé sous mandat d'arrêt ce lundi et passera devant la chambre du conseil ce jeudi. Il s'agit d'un Liégeois de 18 ans.

Pour le moment, les enquêteurs analysent toutes les données qu'ils ont à disposition et devront décider s'il y a des raisons de le garder, ou non, en prison. On pourrait avoir d'autres informations dans le courant de la semaine.

La salle de concert, elle, a renforcé sa sécurité.