"On va devoir affronter la dramatique vérité": le procès du meurtrier de Claudia Maraite, poignardée en Allemagne, s'ouvre ce jeudi

Le sevrage alcoolique non encadré de cet homme – ou "delirium tremens" – lui aurait fait totalement perdre le contrôle. "Les symptômes aigues de sevrage (dont les délires et les hallucinations) peuvent apparaître chez 50% de patients alcooliques chroniques dans mes 10 heures après la dernière prise d'alcool et peuvent se majorer jusqu'à la 72e heure pour diminuer progressivement", explique l'expert en psychiatrie légale consulté par la famille.



Enfermé depuis les faits dans un hôpital psychiatrique, l'un des enjeux du procès s'ouvrant ce jeudi 22 février est de définir si la santé mentale a altéré le discernement de l'attaquant, ou si l'alcoolisme de celui-ci pourrait justifier la violence de son sevrage bien. Mais d'ores et déjà, on connaît la position du parquet allemand qui considère "que les éléments constitutifs de l'infraction de meurtre et de tentative de meurtre sont réunis" mais que le "prévenu était irresponsable au moment des faits en raison de ses dispositions psychiques".

Louis Maraitre, un frère en attente

L'autre enjeu de ce procès, qui devrait durer quatre jours, se joue également du côté de la famille de Claudia Maraite. Contacté par nos soins, le frère de la défunte, Louis, se dit "soulagé" et "perturbé" à l'approche de l'audience. "Soulagé parce que l'un des premières choses que nous souhaitions (avec le reste de la famille, ndlr), c'est que cela aille vite. Et huit mois plus tard, on a le procès qui débute." Un délai effectivement rapide pour ce type d'affaire. "Et perturbés parce qu'on ne sait toujours pas avec précision ce qui s'est passé et on va devoir affronter la dramatique vérité", confie-t-il. "On en a quand même un peu peur."