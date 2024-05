Inondations de 2021: un jeune Belge perd sa petite amie et poursuit Total pour "les conséquences meurtrières de ses décisions"

Trois ONG et huit personnes issues du monde entier ont déposé plainte mardi à Paris contre le géant pétrolier français TotalEnergies, ses dirigeants et actionnaires, accusés d'homicide involontaire ou d'atteintes à la biodiversité.

Benjamin Van Bunderen Robberechts, un Belge aujourd'hui âgé de 17 ans a "risqué sa vie" en vain à l'été 2021 pour sauver son amie Rosa, alors âgée de 15 ans et morte sous ses yeux, emportée par les inondations records de 2021. Présent mardi à Paris, celui qui est désormais militant de l'environnement a indiqué "être là pour demander justice" contre ceux "qui choisissent le profit plutôt que les vies humaines et le climat". Et c'est TotalEnergies qui est dans son viseur.

À lire aussi Nouvelle plainte à Paris contre TotalEnergies, accusée de contribuer au "chaos" climatique

Ce mardi, trois ONG (ONG Bloom, Alliance Santé Planétaire et Nuestro Futuro) et huit civils ont déposé plainte contre le géant du pétrole. Les plaignants veulent mettre en cause pénalement TotalEnergies et ses plus hauts représentants "pour leur contribution au changement climatique et son impact fatal sur les vies humaines et non humaines", d'après un dossier de presse transmis à l'AFP. Contacté par nos confrères de l'AFP, TotalEnergies n'a pas répondu dans l'immédiat.