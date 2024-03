Fin du procès "Air cocaïne" en appel à Liège: retour sur l'histoire d'un trafic de drogue tentaculaire

Tout se déroule entre le 4 août et le 23 décembre 2021 à l’aéroport de Bierset à Liège. Des trafiquants importent de la drogue provenue d'Amérique latine via les avions de la compagnie Qatar Airways, direction les Pays-Bas.

Les prévenus réceptionnent les palettes de cocaïne et les chargent dans des camionnettes. Le trafic se déroule la nuit pour une plus grande discrétion. Mais ces allées et venues éveillent les soupçons de la police.

Procès en cours

Mi-février, le principal instigateur a écopé d’une peine de 12 ans de prison.