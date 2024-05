Alerte orange IRM pour la pluie en province de Liège: à quoi doit-on s'attendre?

Une nouvelle vigilance aux averses lancée pour cet après-midi par l’IRM, l’Institut royal météorologique. Ce système pluvieux, il va remonter depuis l'Allemagne, il va toucher l'est du pays. Cette masse de précipitations, elle est très très active, elle fait du sur place, le cumul sera par conséquent très important. Sur les 5 à 6 heures à venir, le centre et les alentours de la ville de Liège verront tomber jusqu'à 30 litres par mètre carré. En plaine, sur ce qu'on appelle le pays de Herve et puis tout ce triangle entre les Hauts-de-Fagne jusqu'à Verviers en passant par Spa, entre 30 et 40 litres par mètre carré tout de même sur les 5 à 6 heures à venir également. Et sur les reliefs, ce seront les zones les plus exposées qui seront concernées par un cumul de 40 à 50 litres par mètre carré sur l'après-midi à venir. Et puis cette nuit, les pluies ne cesseront pas non plus, ce seront à nouveau ces régions de la moitié sud-est du territoire qui seront les plus concernées, 30 à 40 litres par mètre carré supplémentaire. En revanche, sur le centre et sur l'ouest, les précipitations seront moins abondantes. Pour les hauteurs de la province de Liège, c'est un cumul annoncé jusqu'à 90 litres par mètre carré d'ici à cette nuit, c'est quand même beaucoup.

Ce sont des quantités très importantes mais qui sont localisées, comment est-ce qu'on peut expliquer ça?