La neige rendra nos routes glissantes ce mercredi: quels sont les grands axes où il faudra être très prudent?

La neige nous attend ce mercredi et il va donc falloir redoubler d'attention sur les routes. Quels sont les axes les plus dangereux ? Tour d'horizon.

La phase de vigilance renforcée est activée en Wallonie dès ce soir, 22 heures. Les services d'épandages sont prêts et mobilisés afin d'intervenir à tout moment. La police de la route, quant à elle, sera particulièrement attentive aux côtes dangereuses.

L'IRM l'annonce depuis plusieurs jours, ce mercredi 17 janvier risque d'être dantesque du point de vue de la météo avec de la neige prévue partout et parfois en très grande quantité. Sur les routes, la prudence sera donc de mise sur tout le réseau autoroutier, que ce soit sur l'E411, l'E40, l'E19 ou encore l'A54.

Néanmoins, ce sera en province de Luxembourg que la situation devrait être le plus critique, car ce sera là que les premiers flocons tomberont, et en quantité et qui se transferont ensuite en pluies verglaçantes.

Transports en commun

Du côté des transports en commun, la SNCB a déjà annoncé l'annulation de plusieurs trains dans le courant de la journée. Cette mesure concerne les trains P circulant dans les régions de Charleroi, Namur et Jemelle.