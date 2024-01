De belles images malgré le chaos sur les routes: l'entraide permet à certains automobilistes de repartir

Personne n'a pu passer à côté, la neige s'est abattue et s'abat encore par endroit sur notre pays. Partout, les conditions de circulation sont dantesques et de nombreuses voies sont bloquées ou fortement ralenties.

La police fédérale continue de déconseiller de prendre le volant, si possible. Les zones les plus touchées par le trafic sont actuellement Bruxelles et l'est du pays. Retrouvez le direct et l'ensemble des informations sur cette journée météo particulière sur notre direct, que vous retrouvez ci-dessous.