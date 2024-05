Prévisions météo: risque de fortes averses ce jeudi après-midi, 2 cours d'eau en préalerte de crue

Partager:

La nébulosité sera variable jeudi après-midi, avec de nouvelles averses principalement sur la moitié est du pays.

Les averses attendues cet après-midi pourront parfois être intenses et accompagnées d'un coup de tonnerre, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique. A l'inverse, le temps sera souvent plus sec sur la moitié ouest du territoire. Les maxima oscilleront entre 14 degrés sur les Hautes-Fagnes et 19 degrés en Campine. Ce jeudi soir, quelques fortes averses seront encore possibles au sud du sillon Sambre-et-Meuse et elles pourront encore être accompagnées d'un coup de tonnerre. Sur les autres régions, le temps sera d'abord sec avant que de nouvelles averses ne rentrent sur le pays depuis la mer du Nord en cours de nuit. Les minima atteindront 8 degrés sur les hauteurs ardennaises et 13 degrés au littoral.

La Basse Lesse et la Lhomme en préalerte de crue Suite aux fortes précipitations de ces dernières heures, la Basse Lesse et ses affluents ainsi que la Lhomme et ses affluents sont passés, ce jeudi, en phase de préalerte de crue, précise le Service public de Wallonie (SPW) sur son portail hydrométrie. "Les précipitations de la nuit ont été plus importantes que prévu par les modèles météorologiques. Les seuils de préalerte (débordements localisés sans gravité) sont atteints sur la Lesse moyenne et aval, justifiant le passage en phase de préalerte. Les débits continueront de monter jusqu'à la mi-journée. Ils devraient repasser sous le seuil de préalerte en fin d'après-midi/début de soirée. Toutefois des pluies faibles à modérées sont attendues cette après-midi et pourraient ralentir la décrue. Les seuils d'alerte ne devraient pas être atteints", peut-on lire sur le portail. Cette soudaine montée du niveau d'eau a notamment conduit les pompiers de la zone Dinaphi à réaliser une opération de sauvetage, ce jeudi matin à 6h40, aux aiguilles de Chaleux (Houyet). Les occupants d'un van, qui s'étaient stationnés à 3 mètres de la berge de la Lesse, se sont retrouvés pris au piège. À leur réveil, leur véhicule était submergé par l'eau. Les pompiers de la zone Dinaphi se sont rendus sur place avec une autopompe, un officier et l'équipe de sauvetage en eaux vives. Les occupants ont pu être secourus et n'ont pas été blessés. Le van a quant à lui été dépanné. "Le temps que l'intervention se fasse, le niveau de l'eau était encore monté de 25 cm. Lorsqu'il y a des conditions météorologiques comme celles-ci, il est important de redoubler de vigilance. Une Lesse qui monte d'1m50 peut prendre 12 mètres de large", indique le porte-parole de la zone Dinaphi, Patrice Liétart.

Cette montée soudaine du niveau d'eau a également pour conséquence la fermeture de la descente de la Lesse en kayak. "Constat ce matin : presque 2 mètres d'eau, alors que l'on était à 70 cm hier", indique l'exploitant. Les prévisions pour les prochains jours Vendredi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec de faibles périodes de pluie ou de faibles averses entrecoupées de périodes plus sèches. Les maxima atteindront 12 degrés en Ardenne et 18 degrés en Flandre. Le temps sera encore variable et généralement couvert pour ce week-end. Samedi, le temps restera généralement très nuageux. Un peu de pluie ou de bruine seront possibles par endroits en matinée. L'après-midi, il s'agira plutôt d'ondées locales mais sur la moitié ouest du pays, le temps restera généralement sec. Les maxima varieront entre 12 et 16 degrés sous un vent frais de nord-nord-ouest.