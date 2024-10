Faut-il être être riche pour être écolo? Voici la réponse de Samuel Cogolati

L'écologie, est-elle plus facile à appliquer quand on a de l'argent ou quand on a les moyens? Voici la question posée à Samuel Cogolati sur le plateau de La Dernière ligne droite. "Non, au contraire", assure le co-président d'Ecolo. "Tout ce que nous avons essayé de faire durant la précédente législature, c'est de faire rimer 'Plus vert avec moins cher'", poursuit-il.

Selon l'invité de Martin Buxant, le parti fait en sorte pour "tous les citoyens qui veulent rénover leur maison" de pouvoir "faire des travaux d'isolation pour qu'au bout du compte, leur facture d'électricité et de gaz ou de mazout soient moins chers". Cet accompagnement s'est traduit par des primes et des subsides pour aider à tendre vers l'écologie.