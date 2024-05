Des inondations frappent le pays: revivez le direct ces dernières 24h

De nouvelles intempéries ont frappé la Wallonie et plus particulièrement la province de Liège. Plusieurs régions sont à nouveau sinistrées, certains villages ont même subi des inondations pires qu'en 2021. Les pompiers sont intervenus des centaines de fois cette nuit dans la province.

18h28 Les inondations en Wallonie reconnues en tant que calamité naturelle publique Le ministre-président wallon Elio Di Rupo a déclenché, samedi, le processus de reconnaissance des inondations en tant que calamité naturelle publique, a-t-il annoncé dans un communiqué. Cela permet d'activer le Fonds wallon des calamités pour "apporter une aide financière aux personnes sinistrées".

La décision a été précise au vu des précipitations conséquentes des 17 et 18 mai et des inondations qui ont particulièrement touché une partie de la province de Liège, mais aussi en tenant compte des éléments fournis par le CORTEX (Centre de crise de Wallonie), a précisé le cabinet du ministre-président. "De la sorte, les communes les plus touchées seront également dispensées de démarches administratives supplémentaires. Bien entendu, les autres communes disposent toujours de la possibilité d'introduire une demande de reconnaissance suivant les procédures classiques", est-il en outre indiqué dans la communication du ministre-président.

16h30 Le Premier ministre est arrivé aux Fourons Alexandre De Croo est bien arrivé aux Fourons, dans le Limbourg, pour constater les dégâts causés par les inondations. "Ce qui est clair, c'est que ce genre de choses se passeront encore." Et bien que les compétences pour gérer ce type de situation soient régionalisées, "l'eau ne s'arrête pas à la frontière linguistique". "Si je peux aider à faire mieux travailler ensemble les régions et à mieux gérer les problèmes de leurs citoyens, je le ferai avec plaisir naturellement."



Alexandre De Crooi indique être venu aux Fourons "pour parler aux gens et les supporter". "Il y a beaucoup de gens qui sont fâchés et qui ont perdu beaucoup de choses, c'est normal, ce n'est jamais facile à gérer". Le Premier ministre a rappelé que la crise se gérerait en travaillant main dans la man avec les autorités compétentes. "Tout seul, on ne peut le faire."

16h09 Retour des orages en fin de journée Des orages sont encore attendus sur le territoire ce samedi en fin de journée. "Mais dans des proportions moindres", indique le Service Public de Wallonie à l'issue d'une nouvelle réunion de crise samedi après-midi. "Les modèles météorologiques sont rassurants", précise-t-il, alors qu'on attend entre 10 et 20 litres par mètre carré.

"D'abord dans la région de Liège vers 16h00, puis sur le centre du pays entre 18h00 et 20h00. A priori, cela ne devrait pas générer de soucis au niveau des cours d'eau", souligne encore le SPW par la voix de son porte-parole Nicolas Yernaux. Le Service Public de Wallonie appelle toutefois à la vigilance. "Les sols sont saturés donc les ruissellements" peuvent être localement plus importants. Une autre réunion de crise est prévue dimanche matin en raison des nouvelles précipitations attendues dimanche après-midi. "On se dirige vers un même type de situation instable", conclut M. Yernaux.

14h23 Risque d'"inondations critiques" dans le Brabant flamand Il pourrait y avoir des "inondations critiques" en province de Brabant flamand le long du Winghe et de la Fleppe (Velpe), deux affluents du Démer, a mis en garde le site internet Waterinfo, géré notamment par l'Agence flamande de l'environnement.

Les niveaux d'eau continuent de monter le long des deux cours d'eau brabançons. "Le pic est attendu dans le courant de la soirée, pouvant entraîner des inondations critiques", selon Waterinfo. Des précipitations - avec un risque d'averses intenses - sont à nouveau prévues dans l'est du pays samedi après-midi. "En raison de la saturation du sol, les cours d'eau réagissent très fortement, la vigilance reste donc fortement recommandée dans toute la Flandre", peut-on lire sur le site internet. La baisse du niveau des rivières Berwinne et Voer dans la région limbourgeoise des Fourons se poursuit. Elle est toutefois ralentie "parce qu'il y a encore beaucoup d'eau en provenance de la zone en amont".

13h20 Le point sur la situation à la mi-journée dans les communes de Dalhem et Trooz Notre journaliste Florent Vanden Berghe se trouve aux côtés des sinistrés à Dalhem. Il a fait le point sur la situation sur place à la mi-journée. Et la commune de Trooz a aussi été touchée. La Vesdre et ses affluents sont sortis de leur lit, posant des problèmes d'inondation. Notre journaliste Julien Henrotte est sur place, il a également fait le point sur la place à la mi-journée.

13h08 Le Premier ministre Alexander De Croo va se rendre aux Fourons Le Premier ministre Alexander De Croo va se rendre aux Fourons samedi après-midi afin d'y constater les dégâts, a annoncé son porte-parole. La commune limbourgeoise a subi la nuit dernière les pires inondations de son histoire, en particulier dans le village de Mouland. Le chef du gouvernement fédéral est attendu vers 16h00 aux Fourons, où il rencontrera le bourgmestre local Joris Gaens et s'entretiendra avec des riverains. Samedi matin, la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir, s'est déjà rendue dans la zone sinistrée.

12h18 Les inondations à Fourons seront probablement reconnues comme catastrophe naturelle Le gouvernement flamand reconnaîtra probablement les graves inondations survenues la nuit dernière à Fourons, commune à facilités de la province de Limbourg, comme catastrophe naturelle, ont annoncé samedi le ministre-président flamand Jan Jambon et la ministre de l'Environnement Zuhal Demir. Cette dernière s'est rendue dans la zone sinistrée samedi matin et s'y est entretenue avec le bourgmestre local Joris Gaens, notamment, comme le montrent les photos qu'elle a partagées sur X. "Avec plus de 70 millimètres de précipitations en quelques heures, il s'agit d'un événement dramatique et sans précédent", a déploré la ministre N-VA. "C'est une tragédie pour de nombreuses personnes et un grand défi pour les autorités locales et les services de sécurité. Je tiens à les remercier du fond du cœur pour leurs efforts." Pour Zuhal Demir, la situation est pire que lors des inondations de 2021. "Il me semble évident que cette situation doit être reconnue comme une catastrophe naturelle par le gouvernement flamand. Nous allons entamer cette procédure." Jan Jambon, qui a la tutelle sur le Fonds flamand des catastrophes, a également fait savoir que les inondations seront "éventuellement reconnues comme une catastrophe". "Nous faisons d'ores et déjà procéder à des enquêtes proactives pour déterminer dans quelle mesure les critères sont remplis, afin de pouvoir procéder rapidement au paiement des dommages subis", a indiqué le ministre-président flamand. "Il est préférable que les victimes contactent leur assureur le plus rapidement possible", a-t-il suggéré, ajoutant qu'une demande peut être introduite auprès du Fonds flamand des catastrophes pour les dommages non assurés. Les inondations à Fourons montrent la nécessité du "Blue Deal", un plan flamand de lutte contre la sécheresse et les inondations, analyse la ministre Demir. "C'est aussi la raison pour laquelle je souhaite un "Blue Deal" européen, afin que l'eau soit également retenue en amont en Wallonie et dans d'autres pays au lieu d'être drainée vers nous." Dans le cadre de ce Blue Deal, des travaux de réaménagement ont déjà été réalisés sur la Berwinne à Fourons. Si cette rivière n'avait pas été élargie et approfondie, "une tragédie encore plus grande aurait eu lieu", a estimé Zuhal Demir sur X.

11h47 Phase provinciale de gestion de crise levée en province de Liège Le gouverneur de la province de Liège Hervé Jamar a décidé de lever la phase provinciale de gestion de crise qui avait été déclenchée vendredi soir en raison des fortes intempéries, signale-t-il samedi, peu avant midi. Une évaluation générale de la situation a été réalisée lors d'une réunion de crise organisée vers 09h00. Il en ressort que le niveau de l'eau baisse partout. La Région wallonne estime par ailleurs que les pluies prévues samedi après-midi ne devraient pas avoir d'impact significatif sur les cours d'eau en province de Liège, relève le gouverneur.

11h45 Un générateur de secours installé à Mouland, dans les Fourons La cellule de crise de la commune limbourgeoise de Fourons s'est réunie samedi matin pour faire face aux pires inondations depuis 2021. Les pompiers et la protection civile ont élaboré un plan pour les travaux de pompage tandis qu'un générateur d'urgence a été installé dans le village Mouland pour recharger les smartphones, y a-t-il été décidé. Le parc à conteneurs est lui ouvert samedi matin, mais uniquement pour les habitants touchés par les inondations. L'eau est montée à au moins un mètre de hauteur dans une centaine de maisons de Fourons dans la nuit de vendredi à samedi. Cinq cents familles ont été privées d'électricité. Pour les travaux de pompage, les rues et les voies de passage principales reçoivent la priorité. Toutes les routes seront inspectées pour s'assurer de leur sécurité et de leur stabilité, puis déblayées. Plusieurs équipes des pompiers et de la protection civile se chargeront de ce pompage et du déblaiement des débris et de la boue, pour lequel ils utiliseront des bulldozers. Les caves et les garages présentant une odeur de mazout ou une trace visible de mazout dans l'eau ne peuvent pas encore être vidangés et doivent d'abord être inspectés par les pompiers. Pour rétablir le courant à Mouland, Fluvius doit nettoyer plusieurs cabines électriques et tirer des câbles supplémentaires. L'électricité devrait y être de retour au plus tôt en début d'après-midi. En attendant, un générateur de secours a été installé dans la rue du Village. Il est toutefois uniquement réservé à la recharge des smartphones des personnes concernées, souligne la commune de Fourons. Les boîtiers électriques dans la maison qui étaient inondés doivent rester/être éteints, insiste-t-elle encore. Pour des raisons de sécurité, seul Fluvius est autorisé à remettre l'interrupteur principal en marche. Des conteneurs de déchets seront installés à Mouland durant l'après-midi. Le recyparc est, lui, ouvert aujourd'hui jusqu'à midi, mais seulement pour les personnes touchées par les inondations. Enfin, les égouts seront également à nouveau débarrassés des débris et la protection civile fournira une grande quantité de séchoirs de chantier. Une fois que l'eau se sera retirée, ils seront distribués aux maisons touchées.

11h15 Plus aucun cours d'eau en alerte de crue en province de Liège Plus aucun cours d'eau ne se trouvait en alerte de crue samedi matin en province de Liège, selon les données publiées peu après 09h00 sur le site de l'hydrométrie en Wallonie. Les débits s'orientent en effet à la baisse. L'extrême sud de la province de Luxembourg se trouve également en phase de pré-alerte de crue. Vendredi soir, les seuils de pré-alerte avaient été franchis pour la Vesdre et ses affluents ainsi que pour la Berwinne, là aussi en province de Liège. Le Service public de Wallonie s'attendait à ce que les seuils de crue, soit des débordements pouvant avoir des impacts sur les infrastructures et sur les riverains, soient atteints dans le courant de la nuit. Samedi matin, ces différents cours d'eau sont repassés en situation de pré-alerte de crue. Les débits des affluents de la Basse Meuse, dont la Berwinne, sont orientés à la baisse depuis le milieu de nuit et devraient poursuivre leur décrue dans les prochaines heures, lit-on ainsi sur le site internet de l'hydrométrie en Wallonie. Même constat pour la Vesdre et ses affluents. Les débits des autres cours d'eau en province de Liège et à l'est de celle de Namur (Mehaigne, Geer, Amblève, Ourthe Inférieure, Our) sont en phase de stabilisation voire en décroissance et cette tendance devrait se poursuivre dans les heures à venir. Dans le sud de la province de Luxembourg, les débits des affluents de la Chiers sont en phase de décroissance depuis le milieu de nuit. Ceux de la Chiers sont en phase de stabilisation et devraient commencer leur décrue dans les prochaines heures. Quelques cellules orageuses sont cependant prévues localement cet après-midi, rappelle le SPW. "Vu la saturation de sols, des ruissellements intenses sont probables sous ces cellules pluvio-orageuses, accompagnés de coulées de boue en zones cultivées, met-il en garde.

10h45 Fin de la phase d'alerte de crue pour la Vesdre et affluents Les débits de la Vesdre et de ses affluents sont orientés à la baisse depuis le milieu de nuit et devraient poursuivre leur décroissance dans les prochaines heures. Si la situation évolue, nous vous tiendrons informés. À lire aussi Pluie : situation des cours d'eau en Wallonie

10h34 L'eau a atteint le niveau de la poitrine dans plusieurs maisons des Fourons La commune limbourgeoise des Fourons a connu dans la nuit de vendredi à samedi les pires inondations depuis la "bombe à eau" de 2021. "Ce sont les pires inondations de l'histoire des Fourons", a résumé le bourgmestre local Joris Gaens. "Pour certains habitants, l'eau dans leur maison est montée jusqu'à la hauteur de la poitrine, ce qui est terrible à vivre". Une quinzaine de maisons ont été évacuées. Les personnes qui ne pouvaient plus sortir de chez elles ont dû se réfugier au premier étage et déplacer en un rien de temps leurs biens dans des pièces plus hautes. Dans une centaine de maisons, l'eau a atteint au moins un mètre de haut. Dans la commune voisine d'Eijsden, dans le Limbourg néerlandais, un abri d'urgence a été installé dans le centre culturel et 11 personnes y ont été hébergées. Une importante panne d'électricité s'est produite dans la région. Environ 500 familles sont privées d'électricité. L'opérateur de réseau Fluvius est sur place depuis samedi matin pour rétablir le courant. Les niveaux d'eau de la Voer et de la Berwinne sont montés en flèche vendredi soir. Vers 20h30, la phase communale du plan d'urgence a été déclenchée. "La persistance de fortes précipitations, surtout sur le haut plateau liégeois et au-dessus de Dalhem, en Wallonie, a fait sortir la Voer, puis la Berwinne de leur lit", explique le bourgmestre. Selon lui, les bassins d'orage se sont remplis très rapidement. De nombreux sacs de sable ont été installés et de multiples pompes déployées par les pompiers et la protection civile pour évacuer l'eau des habitations. Une réunion de crise a eu lieu samedi matin. L'eau est à présent en train de se retirer et les habitants ont été autorisés à retourner chez eux. Des travaux de pompage devront encore être effectués, après quoi l'évacuation des débris et le nettoyage pourront commencer.

09h42 Le record pluviométrique wallon battu la nuit dernière à Battice, annonce le SPW La dépression pluvieuse qui a survolé la Belgique hier était très forte, comme en témoigne le record pluviométrique atteint pour la soirée et la nuit, avec quelque 68 litres d'eau par mètre carré enregistrés à Battice, dont plus de 30 litres accumulés en 3 heures, signale samedi matin le Service public de Wallonie. D'après le SPW, la situation sur les cours d'eau en province de Liège, la plus touchée par les intempéries des dernières 24 heures, se calmait samedi matin mais le risque de ruissellement sur des sols gorgés d'eau reste cependant important. Le Service public de Wallonie invite dès lors à la prudence, a-t-il indiqué, peu avant 09h00, à l'issue d'une réunion de crise. Trois cours d'eau ont principalement posé problème entre vendredi après-midi et samedi matin : la Gueule, la Magne et la Berwinne. Cette dernière rivière a même battu les records qu'elle avait atteints lors des importantes inondations survenues en juillet 2021, selon Nicolas Yernaux, porte-parole du SPW. Les communes les plus touchées par les débordements sont Daelhem et Trooz, ainsi que, dans une moindre mesure, Blégny et Soumagne. La vallée de la Vesdre a donc été la plus impactée, la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau comptabilisant plus de 350 interventions tout au long de la nuit. Un peu plus tôt samedi matin, le gouverneur de la province de Liège avait fait état de plus de 550 demandes d'intervention et de 150 pompiers mobilisés. D'après les prévisions météorologiques, il ne devrait plus y avoir de dépression avec de la pluie tombant de manière continue mais plutôt des cellules avec orages ou averses intenses. Elles devraient se concentrer sur l'est et le centre du pays ainsi que sur la région d'Anvers. Selon le SPW, ces précipitations ne devraient pas faire déborder à nouveau les cours d'eau comme durant la soirée de vendredi et la nuit. "Mais cela nous offre peu de répit car les sols sont complètement saturés en eau et le risque de ruissellement est important", prévient Nicolas Yernaux. "Les personnes vivant à côté de zones agricoles risquent de voir des coulées de boue arriver", met-il en garde, les invitant à protéger au maximum leur habitation et à ranger les objets qui pourraient être emportés par les eaux. Le SPW recommande de à télécharger l'application mobile de l'Institut royal météorologique (IRM), grâce à laquelle peuvent être envoyées des notifications prévenant de l'arrivée de fortes précipitations. À noter également que toutes les zones permettant la pratique du kayak sont fermées, à l'exception de la Basse Semois et du Viroin. Une nouvelle réunion de crise est prévue vers 14h30.

09h37 La circulation des trains interrompue entre Visé et Maastricht en raison des inondations Le trafic ferroviaire est interrompu samedi matin entre Visé et les Pays-Bas en raison de la crue d'un ruisseau à proximité du village de Mouland (province de Limbourg), indique Infrabel. Le gestionnaire du réseau ferroviaire précise que la situation n'est pas meilleure sur le territoire néerlandais et qu'aucun train ne circule donc jusqu'à Maastricht. Une grande quantité d'eau recouvre actuellement un segment des voies et un passage à niveau situé à Mouland, localité particulièrement touchée par les fortes pluies de la nuit et située dans la commune des Fourons. "Nos équipes restent mobilisées mais sont dans l'incapacité de fixer un délai pour une reprise du trafic. Il faut attendre la décrue avant d'évaluer l'ampleur des dégâts et la durée des travaux de remise en état, tant des voies que du passage à niveau", précise Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel. Les chemins de fer néerlandais (NS) ont mis en place un service de navettes de bus entre Visé et Maastricht. Infrabel précise par ailleurs que ses équipes ont passé une parie de la nuit à régler les divers problèmes causés par les pluies abondantes. Les perturbations ayant touché les ligne 37 entre Liège et Verviers à hauteur de Trooz et 40 entre Bressoux et Visé ont été résorbées. Le trafic a donc repris sur ces deux tronçons.

08h45 Les dernières informations concernant la situation des inondations Le gouverneur de la province de Liège Hervé Jamar a fait le point, ce samedi matin, sur la situation dans sa province. Il développe: "Cette nuit, entre 02h30 et 03h00, près de 550 demandes d'intervention ont été enregistrées, mobilisant 150 pompiers. Ces interventions consistaient principalement en des opérations de pompage, qui ont été interrompues en milieu de nuit et reprennent ce matin, là où cela reste nécessaire." Une réunion du Comité de Coordination se tient à 9h15 pour envisager les mesures à prendre. L'eau est en baisse partout. L'autoroute A25, inondée à hauteur de Visé, pourra prochainement être rouverte. Les services de secours continuent de suivre de près la situation et nous vous tiendrons informés au travers de prochains communiqués de presse ainsi que sur nos réseaux sociaux et site web.

08h00 L'eau se retire dans les Fourons, des riverains évacués peuvent revenir chez eux Les riverains des Fourons qui avaient été évacués de chez eux à la suite des inondations survenues dans la nuit de vendredi à samedi peuvent retourner dans leurs habitations, a annoncé samedi matin la commune limbourgeoise sur sa page Facebook. "Le niveau d'eau des rivières Berwinne et Voer a baissé. Dans la plupart des rues, l'eau s'est largement retirée", peut-on y lire. La commune appelle toutefois les gens à rester prudents. Les premières inondations se sont produites aux Fourons en début de soirée vendredi. La situation est devenue de plus en plus critique et des évacuations ont finalement été nécessaires. Les pompiers ont réussi à mettre à l'abri plusieurs personnes à temps. L'eau montait rapidement dans les rues et les maisons. Les pompiers et la protection civile sont toujours sur place samedi matin et ont lancé les opérations de pompage de l'eau. Les débris présents dans les rues vont également être enlevés. Le village de Mouland (Moelingen), touché par une panne générale d'électricité la nuit dernière, est toujours en partie sans courant. Le gestionnaire de réseau Fluvius est sur place pour rétablir la situation au plus vite. " Si la boîte électrique a été inondée, l'interrupteur principal doit absolument être/rester éteint. Fluvius se rendra sur place pour rétablir l'électricité en toute sécurité", insiste la commune des Fourons. Elle demande en outre "instamment" de signaler la présence de mazout dans le sous-sol à la commune et d'attendre la visite des pompiers pour l'inspection. Il est toujours recommandé d'éviter Mouland. Seuls les membres de la famille et les amis des habitants concernés seront autorisés à s'y rendre, ajoute la commune limbourgeoise. Cela vaut également pour la Route de Mouland à Fouron-le-Comte. A noter enfin que le centre d'accueil à Eijsden est fermé pour le moment mais reste en attente de réouverture à la demande de la cellule de crise. Le numéro permanent reste joignable au 04/381.99.40.

07h58 Une vingtaine d'interventions toujours en cours pour les pompiers de Liège Les pompiers de Liège étaient encore en intervention à une vingtaine d'endroits samedi matin, après les intempéries qui ont touché la région, indiquent-ils. La nuit de vendredi à samedi a été particulièrement chargée pour les pompiers de Liège qui sont intervenus à des dizaines de reprises à différents endroits de la province pour des pompages, principalement. Si les hommes du feu liégeois ne pouvaient pas encore comptabiliser le nombre d'interventions, ils pouvaient assurer, samedi vers 07h00, qu'une vingtaine d'interventions étaient toujours en cours du côté de Jupille, Fléron et Chênée pour des pompages et des compteurs électriques qui ont sauté.

07h30 Le point sur la situation à Dalhem ce samedi matin Notre journaliste Melinda Bilmez est à Dalhem, elle fait le point sur la situation ce samedi matin: "Il n'y a pas de pluie et pourtant cette nuit les inondations ont fait de nombreux dégâts. Ils sont importants, les cours d'eau ici aux alentours sont sortis de leurs lits et les habitants ont vu leur maison se faire complètement inonder jusqu'à 30 centimètres d'eau par habitation. Il y a une cinquantaine d'habitants qui sont concernés et ils me disaient que c'est vraiment la première fois que l'eau atteint un niveau aussi important et donc les dégâts sont importants. Ils sont restés éveillés toute la nuit, ils sont épuisés car maintenant il faut nettoyer et essayer que cette situation ne se reproduise plus dans les jours qui suivent."

07h20 "En une fraction de seconde, l'eau a commencé à s'infiltrer" Cassandra, habitante à Dalhem, a également été touchée par les inondations. Elle nous explique qu'elle ne s'attendait pas à une telle montée des eaux. "J'étais au travail, on est rentrés parce qu'on commençait un peu à se tracasser de la situation. Arrivé ici, l'eau était déjà bien avancée, donc on a rentré le petit et puis les choses ont été vraiment très très vite et en une fraction de seconde, l'eau a commencé à s'infiltrer par les portes-fenêtres et la porte d'entrée", dit-elle. Lors des précédentes inondations, elle n'avait pas été autant impactée. "On avait été épargnés parce qu'on avait dû relever le terrain de 40 cm, mais bon, aujourd'hui, on a eu 25 cm d'eau dans la maison. On s'estime encore un minimum chanceux de n'avoir que ça comparé aux autres personnes de la rue qui, elles, je pense, sont vraiment noyées par les eaux." Un cours d'eau passe derrière chez elle. Et il est sorti de son lit. Toutes les maisons de la rue - une cinquantaine - sont touchées, d'après elle. "Là, il n'y a personne qui est épargné. Je veux dire, si nous, on est touchés, c'est que les autres le sont plus fortement aussi."

07h00 "On est venu en aide aux citoyens comme on pouvait" "Les premières alertes d'inondation ont commencé vers 18 heures, donc on a anticipé, tant bien que mal, on a rappelé toute une série d'hommes, puisqu'on a commencé à avoir des problèmes plus que ponctuels, mais dans des endroits bien définis, on connaît nos points faibles en cas de crues d'inondation, donc on a dû barrer des rues, on a dû évacuer deux restaurants dans la vallée de la Julienne. On est venu en aide aux citoyens comme on pouvait", nous explique Luc Ligot, chef de service au Service Travaux de la ville de Visé.

06h38 Les seuils d'alerte de crue franchis sur la Berwinne Des villages ont subi plus de dégâts cette nuit qu'en 2021, l'année de la catastrophe provoquée par les intempéries. Ces villages sont situés à proximité et le long de la Berwinne, qui est sortie de son lit de manière bien plus importante qu'il y a 3 ans. Les seuils d'alerte de crue ont été franchis sur la Berwinne dans la même province de Liège.



06h30 Une maison de repos évacuée à Chênée A Chênée, une maison de repos a été partiellement évacuée. Une douzaine de résidents ont été relogés dans un autre home.



06h20 Des habitants évacués par le toit Trooz et Dalhem ont été particulièrement touchées. Chaudfontaine, Fourons, Liège, Soumagne et Beyne-Heusay également. Des habitants ont été évacués, parfois depuis leur toit. Ceux pour qui il était trop tard pour s'en aller ont été invités à se réfugier dans les étages.

06h15 La Vesdre et la Basse-Meuse toujours en alerte de crue Ce matin, la Vesdre et la Basse Meuse sont toujours en alerte de crues.

06h10 Pas de victime signaler à ce stade Aucune victime n'est à déplorer à ce stade.

06h05 Au moins 330 interventions de pompiers du côté de Verviers Des personnes ont été secourues sur le toit de leur habitation, d'autres confinées chez elles au 1er étage. De nombreuses évacuations ont été réalisées. Au total, rien que les pompiers de Verviers sont intervenus plus de 330 fois.