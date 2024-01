DIRECT NEIGE: les dernières prévisions et les répercussions dans tout le pays

Elle n'aura surpris personne tant elle était attendue: la neige tombe depuis quelques heures sur le pays. Les premiers flocons sont arrivés dans le sud du pays avant d'atteindre le centre du pays en fin de matinée. Si peu de neige est attendue en Flandre et à Bruxelles (1 à 5 cm), d'importantes quantités de neige (10 à localement 25 cm) devraient en revanche tomber en Wallonie. Soyez prudents sur les routes verglacées !

14h59 Prudence sur les routes ! Sans surprise, les routes sont enneigées et dangereuses. Comment faire pour pour ne pas déraper ou glisser au volant ? Voici quelques conseils de Benoit Godart, porte-parole de l'Institut Vias. À lire aussi Rouler sur la neige ou le verglas: comment éviter de déraper?

14h42 La neige fait des heureux La neige, c'est l'horreur pour certains mais le bonheur pour d'autres. Loin des tracas de circulation, les enfants s'amusent et forment les premiers bonhommes de neige de 2024.

14h31 Activités extra-sportives annulées un peu partout La neige, qui tombe de manière abondante ce mercredi, risque le déroulement de l'après-midi pour les jeunes. De nombreuses activités extra-scolaires sont notamment annulées cet après-midi. À Andenne, par exemple, la neige est présente et elle rend difficile ces activités. La décision a été prise un petit peu en dernière minute en raison de l'arrivée tardive de la neige, mais ça y est, cela a été décidé : l'Andenne Arena a annulé toutes ses activités extra-scolaires. Cependant, les locaux restent ouverts, il n'y aura simplement pas de sport à l'intérieur des murs du centre sportif.

13h45 Transports en commun: quelles sont les perturbations à l'heure actuelle? Les transports en commun s'adaptent aux conditions météo. Le réseau TEC a décidé de suspendre certaines lignes. En raison des pluies verglaçantes, les bus sont complètement à l'arrêt en province de Luxembourg. "Pour les autres provinces, le plan intempéries a été activé par le TEC. Cela implique que des contrôleurs circulent en voiture sur les lignes pour vérifier si les trajets permettent encore le passage de bus. Si ce n’est pas le cas, des déviations sont mises en place et, dans les cas les plus problématiques, des trajets sont annulés", explique notre journaliste Gauthier Falque. "Et la situation risque d’évoluer cet après-midi car les quantités de neige seront encore plus importantes. Cela veut dire que des personnes qui ont pu prendre le bus sans problème ce matin auront peut-être plus de souci pour rentrer chez eux en fin de journée", ajoute-t-il. Pour les trains, par contre, la neige ne pose actuellement pas de problème.

13h11 La neige va-t-elle continuer à tomber dans les heures qui viennent? La neige est en train de tomber massivement en Wallonie. En province de Luxembourg, ce sont plutôt des pluies verglaçantes. Comment la situation va-t-elle évoluer ? Faut-il encore s'attendre à de fortes chutes de neige ? "Durant la soirée tout le pays sera concerné. Mais, si vous tracez une ligne cet après-midi de Mons à Liège, il y a vraiment cette bande neigeuse. Sur le centre du pays, c’est aussi de la neige. On pourrait avoir un peu plus de neige fondante, cela dépend des températures. Mais, à partir de 19h, on retombe dans un régime de neige, de neige qui tient donc évidemment des conditions glissantes", prévoit Emilie Dupuis en direct dans notre édition spéciale sur RTL.

13h03 Deux autoroutes interdites aux camions en province de Liège Notre journaliste Vincent Jamoulle revient sur les conditions de circulation difficiles en raison des conditions météo. Le trafic des poids lours est perturbé par endroits. "À partir de 13h et jusqu'à nouvel ordre, la région et la police fédérale ont pris des mesures pour interdire à tous les camions de plus de 13 mètres de circuler sur deux portions d'autoroute avec des pentes plus élevées: la E25 entre l'échangeur de Loncin et l'échangeur de Neufchâteau, ainsi qu'entre Verviers et la frontière allemande", explique-t-il en direct.

12h53 Olivier Schoonejans en direct de l'IRM: "En quelques minutes, tout s’est drapé d’un manteau blanc" Olivier Schoonejans était en direct ce mercredi dès 12h35 depuis l’Institut royal météorologique à Uccle pour l’édition spéciale consacrée au retour de la neige ce mercredi. "C’est un peu le cœur du réacteur, c’est ici que les cartes sont remises à jour pour voir où en est l’offensive neigeuse", explique le présentateur. En fin de matinée, la neige est arrivée sur place. "En quelques minutes, tout s’est drapé d’un manteau blanc".

12h35 Plusieurs accidents et des écoles fermées à Aubange Les conditions glissantes ont provoqué des embarras de circulation mercredi matin sur les routes de la province du Luxembourg. Notamment dans la commune d'Aubange, où la zone de secours rapporte plusieurs accidents. Des écoles ont par ailleurs été fermées, rapporte le bourgmestre François Kinard.



11h35 Des pluies verglaçantes plutôt que de la neige : la preuve en images

11h25 Premiers flocons à Bruxelles En cette fin de matinée, les premiers flocons tombent sur Bruxelles. Dans la capitale, l'IRM prévoit une accumulation d'1 à 5 cm de neige. En Wallonie, les plus grandes quantités de neige devraient concerner une large zone s'étendant depuis la région Mons-Beaumont (Hainaut) vers la région de Saint-Vith-Liège (Liège) où 10 à localement 25 cm pourront tomber (parfois temporairement sous forme de neige mouillée). Entre le nord de cette zone et la frontière linguistique, on attend de 5 à 10 cm de neige ou plus. Au sud de cette zone, de la neige mouillée ou de la pluie verglaçante seront fréquemment observées avant de s'y transformer également en neige mercredi soir. Cette zone de précipitations quittera finalement le sud-est du pays jeudi tôt en matinée.

11h03 Camionneurs bloqués sur la E411 à Habay-la-Neuve Sur l'aire de la station-service qui jouxte la E411 à Habay-la-Neuve, les camionneurs bloqués prennent leur mal en patience, comme Amine : "La police bloque aux frontières, notamment en direction du Luxembourg. Et là nous sommes bloqués depuis hier soir. Impossible de bouger quoi. On comprend parce que c'est un danger pour les usagers des routes et surtout pour nous. Le moindre coup de frein, le moindre, la moindre distance peut nous faire un accident, voire très grave." Outre la situation des camionneurs, Jean-François Six fait le point sur la situation dans la province du Luxembourg ce matin : "Ça ne s'arrange franchement pas ici en sud-Luxembourg. La pluie est toujours en train de tomber et le thermomètre de ma voiture affiche -3 degrés. Pas besoin de vous faire un dessin. Clairement, le sud-Luxembourg c'est une véritable patinoire. L'alerte rouge reste en vigueur en Luxembourg et ce n'est pas un luxe. Les bus ont été rappelés aux dépôts pour la plupart et les écoles viennent de décider pour certaines de suspendre leurs cours."

10h18 Les écoles communales de Verviers fermées Louise n'est pas à la maison mais à la garderie car son école, comme toutes les autres écoles communales de Verviers, est fermée ce mercredi.

09h46 L'ensemble du réseau TEC à l'arrêt en province de Luxembourg L'ensemble du réseau TEC de la province de Luxembourg est à l'arrêt ce mercredi matin en raison des pluies verglaçantes qui s'abattent sur la région, a indiqué Stéphane Thiery, directeur marketing du TEC. La situation est normale dans les autres provinces wallonnes, sauf à Liège, où la circulation des bus est légèrement perturbée. La société wallonne de transport en commun invite ses usagers à planifier leur voyage via le site tec.be, où ils peuvent consulter les perturbations en direct, province par province, et à consulter ses réseaux sociaux. L'IRM a émis une alerte aux conditions glissantes pour la quasi-totalité de la Belgique, à l'exception de la Côte. Si la Flandre, Bruxelles et le Brabant wallon sont en code jaune, les provinces du Hainaut, Liège et Namur sont en orange. La province de Luxembourg a, elle, été placée en alerte rouge, soit le niveau maximal.

09h39 Des kilomètres de files de camions à Arlon Les Luxembourgeois empêchent les camions d'entrer sur leur territoire. On note 3 kilomètres de files de camions sur la E411. Les voitures circulent bien, l'autoroute est dégagée, mais les sorties et parkings sont excessivement glissants.

09h37 La Wallonie en phase de pré-alerte routière La Cellule d'Action Routière (CAR) composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), de la Police Fédérale de la route et du centre Perex (SPW Mobilité Infrastructures) a décidé d'enclencher la phase de pré-alerte routière à compter de 06h00 ce mercredi. La phase de pré-alerte routière consiste à maintenir la mobilité par le recours à des moyens complémentaires : rappel des engins de déblocage, traitement spécifique des côtes à risque et renforcement des actions d'épandage (travail en cascade des épandeuses). Elle permet aussi la mobilisation de forces de police supplémentaires. Tous les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l'état de leur véhicule et ne pas dépasser les épandeuses.

09h27 "Les précipitations arrivent sur la partie centrale de la Wallonie" David Dehenauw, notre météorologue, a fait le point sur les précipitations hivernales ce matin sur Bel RTL. "Les précipitations arrivent sur la partie centrale de la Wallonie graduellement. Sur le sud, il s’agit plutôt de pluies verglaçantes sur une bonne partie de la province du Luxembourg. Sur le sud de Namur et le sud du Hainaut, pour l’instant, c’est de la neige. Localement dans ces provinces, il n’est pas exclu d’avoir des pluies verglaçantes de manière très ponctuelle. Sur le nord de la Wallonie, c’est de la neige. Cette zone va arriver à Bruxelles et la frontière linguistique un peu avant midi", précise celui qui est aussi le chef du bureau du temps à l’IRM, l’Institut royal météorologique. La zone de neige traverse donc notre pays depuis la France et si peu de neige est attendue en Flandre et à Bruxelles (1 à 5 cm), d'importantes quantités de neige (10 à localement 25 cm) devraient en revanche tomber sur l'axe Mons-Beaumont (Hainaut) - Saint-Vith (Liège) notamment.