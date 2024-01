En quelques jours, nous passons de -10 degrés... à 10 degrés: est-ce normal et comment l'expliquer?

"On est plutôt dans la normale. Les températures très basses enregistrées dans l'est de la Belgique sont plutôt liées à la configuration assez spécifique des lieux où le froid se concentre dans les fonds de vallées", explique-t-il. "C'est pour ça qu'on observe des températures froides à ces endroits-là".

Ce dimanche ressemble fortement à une journée de transition, car le temps va se réchauffer dans les jours qui viennent, avec notamment jusqu'à 12 voir 13 degrés mardi et mercredi. Est-ce que c'est un phénomène normal ? "C'est tout à fait normal ! Début janvier, on avait des températures très douces et cela s'est inversé avec l'air polaire qui venait du pôle et de Sibérie. Maintenant, l'air polaire est re-chassé et on a une augmentation des températures dans les prochaines heures".

On a vu l'engouement ces derniers jours pour les pistes de ski, les ballades dans la neige : ça fait des années que l'on ne l'avait plus vraiment vécu, ce sont des épisodes qui pourraient continuer de se raréfier dans les futurs ou c'est impossible à dire ? "Ces épisodes diminuent", confirme-t-il. "Si on analyse les prévisions futures, ces épisodes seront de plus en plus rares voire absents dans la deuxième moitié du siècle. Après 2050, Bruxelles aura beaucoup moins de neige qu'actuellement".