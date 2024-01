Barrée par Julie Taton au fédéral, Marie-Christine Marghem préfère la jouer fair-play: "C'est une de mes caractéristiques"

Députée fédérale depuis 2003, Marie-Christine Marghem n'aura pas l'occasion de défendre son siège lors des prochaines élections puisque la Tournaisienne mènera la liste régionale dans la circonscription Wallonie picarde, dans le Hainaut. Une décision forcée pour l'ancienne ministre de l'énergie qui a vu Julie Taton prendre la seconde place de la liste fédérale, derrière Georges-Louis Bouchez. "On m'envoie dans une circonscription désertée par l'un des nôtres, Jean-Luc Crucke (passé chez Les Engagés). On me demande de prendre sa place et de relever ce défi", préfère dire Marie-Christine Marghem.

Mais quand on lui demande les raisons de ce choix, la députée préfère botter en touche. "Ça, il faut le demander au président du MR. Je ne peux pas faire de prospectives là-dessus parce que je ne connais pas la principale intéressée. Tout président choisit son organisation pour la liste, car son cahier des charges c'est de gagner les élections et d'emmener le parti dans les majorités".