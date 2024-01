Pourquoi le sel est-il efficace sur les routes?

En effet, si l’on dissout du sel dans l’eau, la structure moléculaire de l'eau est perturbée. Les composés du sel (chlore et sodium) se séparent et empêchent l’eau se solidifier à 0°C. En conséquence, l'eau reste liquide à des températures plus basses, souvent jusqu'à -10°C ou -15°C selon la concentration en sel.

Le sel, ou chlorure de sodium, est connu pour sa capacité à abaisser le point de congélation de l'eau. Pour rappel, normalement, l'eau gèle à 0°C. Cependant, en présence de sel, cette température peut chuter considérablement, permettant aux routes et trottoirs de rester libres de glace même en période de froid intense. Et c'est une question de chimie...

Le sel peut être utilisé de manière proactive avant une tempête de neige pour empêcher la formation de glace, ou de manière réactive pour faire fondre la glace déjà présente. Cette polyvalence en fait un outil indispensable pour les services de déneigement. Comparativement à d'autres agents de déglaçage, le sel est non seulement efficace mais aussi économique. Sa disponibilité et son faible coût le rendent idéal pour une utilisation à grande échelle, que ce soit par les communes ou les particuliers.

Limites

Malgré ses avantages, le sel n'est pas sans inconvénients. Sa nature corrosive peut endommager véhicules, infrastructures et végétation. De plus, son usage excessif pose des risques environnementaux. Il est donc recommandé de l'utiliser avec modération et de considérer des alternatives plus écologiques.

Le sel reste donc un moyen efficace et abordable de lutter contre le verglas. Toutefois, une utilisation responsable est essentielle pour équilibrer ses bénéfices avec la préservation de notre environnement et de nos infrastructures.