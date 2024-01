Intempéries: des cours d’eau en alerte de crue, un décès en Flandre, des inondations dans plusieurs communes

La Senne, la Sennette, le Canal Charleroi-Bruxelles, la Vierre, la Haute Semois, la Chiers, la Sûre, l'Eau d'heure et l'Eau noire étaient déjà passés en alerte de plus tôt dans la soirée mardi. La Dendre ainsi que la Basse et Moyenne Semois étaient déjà en phase d'alerte depuis la fin de matinée.

De nombreux cours d'eau sont désormais passés en alerte de crue. La Haute Meuse (amont et aval) ainsi que la Haute Lesse et ses affluents ont en effet été placées mardi soir en alerte de crue et les seuils d'alerte devraient être franchis pour ses cours d'eau dans le courant de la journée de mercredi, selon le service d'hydrométrie de la Région wallonne.

La situation de la Dendre, en Wallonie picarde et en Flandre, reste inchangée et son seuil d'alerte devrait être atteint mardi. Pour la Basse Semois, la Moyenne Semois et leurs affluents, les seuils devraient être atteints dans les journées de mercredi ou jeudi Le Viroin, l'Eau blanche, l'Amblève, l'Our, la Haute Sambre, la Basse Sambre, l'Escaut, la Lys, la Dyle, la Lhomme, la Basse Lesse, l'Ourthe, la Vesdre, la Haine, la Mehaigne et le Hoyoux ainsi que leurs affluents sont pour leur part en pré-alerte de crue.

Les pompiers ont été particulièrement sollicités durant la nuit de mardi à mercredi en province de Luxembourg en raison des fortes précipitations qui s'abattent actuellement sur le pays. Les interventions se poursuivaient encore mercredi matin, a indiqué le dispatching de la zone.

Les localités les plus touchées par des inondations sont Neufchâteau, Mellier, Virton, Arlon et Messancy. Les pompiers ont en outre été sollicités "un peu partout" pour des arbres et branchages arrachés. "Nous n'avons pas encore quantifié" le nombre d'appels "mais il est énorme", a commenté le dispatching, notant seulement une légère accalmie entre 03h00 et 04h00. En tout début de matinée, les interventions continuaient de se succéder.

71 interventions à Bruxelles

Les pompiers de Bruxellles ont effectué 71 interventions, dont 36 pour des chaussées et des caves inondées, 16 pour des chutes d'arbres et de branches ainsi que 19 pour des objets divers (tuiles, briques) qui risquaient de tomber.

Une femme décède à Lembeke

Une femme de 59 ans a perdu la vie à Kaprijke dans la section de Lembeke (Flandre orientale) après avoir été heurtée par une clôture emportée par le vent, a confirmé le gouverneur de Flandre orientale mardi soir.

Selon Het Nieuwsblad, la femme a été transportée à l'hôpital d'Eeklo pour y être soignée, mais elle a fini par décéder.

Le Brabant flamand déclenche la phase provinciale du plan catastrophe

La phase provinciale du plan catastrophe a été activée mardi soir par le gouverneur de la province du Brabant flamand. L'information, rapportée par plusieurs médias, a été confirmée par Jan Spooren, le gouverneur de la province. Les pompiers ont déjà reçu plus de 260 appels. Les problèmes se concentrent notamment dans les communes de Londerzeel, Ternat, Merchtem et Opwijk.

"Les abondantes précipitations ont provoqué des inondations dans de nombreuses communes de la province de Brabant flamand, notamment dans le bassin de la Dendre, à l'ouest de la province", indique un communiqué de presse de la province. "Des rues et des champs ont été inondés et l'eau a également pénétré dans certaines maisons. Étant donné que l'IRM prévoit des précipitations supplémentaires demain (mercredi), de nouvelles inondations ne peuvent être exclues."

Le gouverneur de la province a décidé d'activer la phase provinciale du plan catastrophe parce que la situation nécessite des accords supra-locaux ainsi que pour coordonner les interventions des services d'urgence et le déploiement des ressources au sein de la province. L'ensemble des services de secours et des gestionnaires des cours d'eau sont réunis depuis 21h00 au centre de crise situé dans le palais provincial à Louvain.

"Ils travaillent également en étroite collaboration avec les autorités locales concernées pour prendre les mesures préventives nécessaires", indique le communiqué. "Les gestionnaires de l'eau ont déjà fait tout leur possible ces dernières heures pour évacuer l'eau plus rapidement."

"Il est important lors d'inondations qui affectent différents cours d'eau et différentes communes d'utiliser toutes les ressources disponibles et les services d'urgence aussi efficacement que possible", souligne le gouverneur. "En annonçant la phase provinciale, nous pouvons mieux lutter contre les inondations dans toutes les communes touchées de notre province. Nous suivrons de près la situation dans les heures à venir et continuerons également à communiquer sur les développements ultérieurs et les mesures prises."

Les prévisions météo

Le temps restera variable mercredi, avec parfois des averses entrecoupées de quelques éclaircies. En Haute Belgique, les averses seront plus fréquentes et plus intenses, avec à nouveau localement beaucoup de précipitations (entre 10 et 25 mm). Un coup de tonnerre sera possible, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima se situeront entre 6 ou 7°C sur le relief de l'Ardenne et 10 ou 11°C sur l'ouest et le centre du territoire. Le vent de sud-ouest sera généralement assez fort, et parfois fort à la Côte ainsi que sur les sommets de l'Ardenne, avec des rafales de 60 à 70 km/h et localement quelques pointes autour de 80 km/h ne sont pas à exclure. Ce soir et cette nuit, le temps restera variable avec des averses. Un temps plus sec avec la possibilité d'éclaircies s'établira sur l'ouest en fin de nuit. Les minima se situeront entre 4 et 9°C. Le vent assez fort deviendra progressivement modéré dans la plupart des régions. En bord de mer, les vents forts d'ouest persisteront. En bord de mer et en Ardenne, des rafales jusqu'à 60 km/h ou un peu plus seront possibles.

Jeudi, le ciel sera d'abord encore nuageux avec quelques averses locales. Dans le courant de la journée, le temps deviendra temporairement sec avec quelques éclaircies. Plus tard dans la journée, la nébulosité augmentera à partir de la frontière française et sera suivie par une nouvelle zone de pluie en soirée. Les maxima se situeront entre 5 et 10°C, sous un vent modéré, et à la Côte assez fort, de secteur ouest.

Vendredi, le temps sera nuageux avec un risque de brouillard le matin et encore risque de quelques averses ou d'un peu de pluie surtout dans le nord-ouest. Quelques éclaircies seront également possibles par moments.