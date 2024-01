Jusqu'à 30 cm de neige attendus demain: où et quand va-t-elle tomber?

La neige va recouvrir tout le pays ce mercredi. Elle arrivera vers 4 heures du matin par la province de Luxembourg, et va s'abattre sur le centre en fin de matinée. L'IRM a placé quatre provinces wallonnes en vigilance orange aux conditions glissantes pour la journée de demain. Le reste du pays sera en jaune. Où, quand et en quelle quantité va-t-il neiger demain?

Les provinces de Liège, de Hainaut, de Namur et de Luxembourg ont été placées en alerte orange aux conditions glissantes. L'avertissement vaut de mercredi dès les premières heures matinales. Le Brabant wallon et Bruxelles sont, elles, en alerte jaune.

Si les premières précipitations hivernales étaient annoncées dès 2h du matin, c'est finalement un peu plus tard que la neige pointera le bout de son nez chez nous. Concrètement, les flocons arriveront mercredi à 4h du matin sur le sud de la province de Luxembourg. Entre 6 et 7h, elle envahira le sud du Namurois et la botte du Hainaut. Elle continuera ensuite sa progression vers 9h sur Charleroi, Namur et Liège. Vers 10h, c'est le Brabant wallon qui sera touché, avant Bruxelles vers midi.