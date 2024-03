La France se prépare à l'arrivée de la tempête Nelson: pourrait-elle parvenir jusqu'à nous?

Pour la journée de mercredi, seule l'Isère reste concernée jusqu'à 13H00 par la vigilance orange pour neige-verglas, désormais levée pour la Loire et la Haute-Loire, selon le dernier bulletin de Météo France. "Les précipitations faiblissent sur l'ouest de l'Auvergne. Elles restent soutenues de l'est du Massif central aux Alpes", a expliqué l'organisme météo, précisant que "la limite pluie-neige se situe vers 600 m d'altitude sur l'est de la Haute Loire et le sud de la Loire".

Le temps sera par ailleurs perturbé dans l'ouest du pays. Un front pluvieux balaiera la Bretagne puis la façade atlantique le matin, s'étirera de la Normandie au Sud-Ouest à la mi-journée, avant de s'étioler l'après-midi en se décalant des Hauts-de-France jusqu'en Occitanie. A l'arrière, le ciel restera chargé sur les régions bordant l'océan, avec quelques averses au nord-ouest.

À lire aussi Prévisions météo: le temps va se dégrader durant cette deuxième partie de la semaine

Les températures minimales mercredi oscilleront de 3 à 6 degrés en général sur le pays, autour de 0 degré sur le Massif central et les Alpes, et de 7 à 10 degrés au bord de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 10 et 14 degrés sur la moitié nord, le Massif central et les Alpes, et entre 14 et 18 degrés de la Provence au Sud-Ouest.

En fin d'après-midi, de nouvelles pluies modérées toucheront la Bretagne, puis la côte aquitaine en soirée avec localement des orages et un vent d'ouest assez fort, jusqu'à 100 km/h près de la côte. "En lien avec la dépression Nelson, un épisode de vents violents est attendu sur l'ouest du pays" jeudi, a averti Météo France, et une aggravation du niveau de vigilance vent est possible sur certains départements côtiers, s'accompagnant d'une menace de vigilance vagues-submersion de niveau orange en Loire-Atlantique pour la pleine mer du soir.