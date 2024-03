Prévisions météo: le temps va se dégrader durant cette deuxième partie de la semaine

Partager:

Le temps mercredi sera composé d'éclaircies depuis l'ouest alors que quelques précipitations pourront encore toucher l'est du pays. Les maxima seront de 7 à 13°C.

Ce mercredi, le ciel sera très nuageux dans la plupart des régions sauf dans l'ouest du pays où des éclaircies se dessineront. Dans l'est du pays, quelques pluies ou averses seront parfois possibles. Ailleurs, le temps restera sec. En fin de journée, alors que le temps deviendra sec sur l'est et que les éclaircies gagneront le centre, la nébulosité et le risque d'averses augmenteront sur l'ouest. Les maxima s'échelonneront de 7°C en Hautes-Fagnes à 13°C dans l'ouest. Le vent sera modéré, à assez fort à la mer, de sud à sud-ouest.

En soirée, le ciel deviendra plus nuageux sur l'ouest où quelques averses pourront se produire. Ailleurs, on bénéficiera d'éclaircies. En cours de nuit, la nébulosité augmentera progressivement à l'approche d'une zone de pluie qui abordera la frontière française en fin de nuit. Les minima varieront de localement 1 degré en Ardenne à 7 degrés en plaine. Le vent sera le plus souvent modéré et reviendra du sud au sud-est. Jeudi venteux et pluvieux Demain, en début de matinée, une zone de pluie traversera notre pays depuis la France en direction des Pays-Bas. Elle sera suivie d'un ciel changeant et de quelques averses locales. Les maxima, de saison, oscilleront entre 8 et 13 degrés. Le vent de sud-sud-ouest se renforcera en cours de journée, devenant assez fort dans l’intérieur et assez fort à fort au littoral. Les rafales pourront atteindre des valeurs de 60 à 70 km/h.

Vendredi, la journée débutera sous un ciel très nuageux avec encore de la pluie en plusieurs endroits. Rapidement, la nébulosité deviendra variable depuis le sud-ouest avec encore un risque d'une averse. Dans le sud-est du pays, les nuages resteront prédominants et les averses plus nombreuses et intenses. Les maxima se situeront entre 10 et 15 degrés, sous un vent modéré de secteur sud-ouest. Variable samedi Samedi aussi, le temps sera variable avec des éclaircies entrecoupées de périodes de précipitations. Les maxima varieront de 12 à 16 degrés. Le vent modéré de sud-ouest reviendra graduellement au sud-est tout en faiblissant.