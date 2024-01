La neige est tombée: l'alerte concernant les routes glissantes s'étend jusqu'à lundi soir

Ce soir, cette nuit puis également lundi jusqu'en soirée, de nouvelles averses de neige pourront conduire à une accumulation de 1 à 5 cm en Ardenne ainsi que dans les provinces d'Anvers, du Limbourg et du Brabant. En Hautes-Fagnes, 5 à 10 cm de neige fraîche sera possible, voire localement un peu plus. Selon l'IRM, les automobilistes devront redoubler de vigilance.

Lundi, le ciel sera changeant à très nuageux avec des averses hivernales. La plus grande partie de ces averses devrait toutefois tomber sur la moitié nord-est du pays. En moyenne Belgique, les précipitations se feront plutôt sous forme de neige fondante, voire parfois de neige, alors que sur le relief ardennais, quelques centimètres de neige fraîche pourront s'accumuler. Sur le nord-ouest du pays le temps sera souvent sec. Les maxima oscilleront autour de -2 degrés en Hautes Fagnes, autour de -1 à +1 degré ailleurs en Ardenne et oscilleront autour de +2 ou +3 degrés dans les autres régions.

Mardi, le temps devrait rester sec avec de belles périodes ensoleillées à partir de l'ouest. En Ardenne, il faudra probablement d'abord composer avec de la grisaille matinale et un risque de brouillard givrant. Les maxima se situeront entre 0 et -3 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, autour de +1 degré dans le centre du pays, et de +3 degrés au littoral. Le vent sera généralement modéré de secteur sud-ouest dans les terres, et plutôt de secteur ouest en bord de mer.