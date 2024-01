Une éruption volcanique touche une ville portuaire: des maisons commencent à brûler

S'exprimant lors d'une conférence de presse, la Première ministre islandaise Katrin Jakobsdottir a déploré "une journée noire pour Grindavik et pour toute l'Islande". "Mais le soleil se lèvera à nouveau", a-t-elle promis. "Ensemble, nous ferons face à ce traumatisme".

Grindavik, qui compte 4.000 habitants, avait été évacuée le 11 novembre par mesure de précaution après des centaines de séismes provoqués par le déplacement du magma sous la croûte terrestre - signe précurseur d'une éruption volcanique.

Ces séismes ont endommagé la ville, créant d'importantes fissures dans les routes et sur les maisons et bâtiments publics. "La dernière fois que la lave atteignait des habitations, c'était il y a 51 ans", s'est remémoré le président Gudni Johannesson lors d'une rare adresse sur la télévision publique. "On espère que cela va se calmer, que tout le monde va pouvoir rentrer mais (...) tout est possible. Il faut garder espoir", a-t-il ajouté.