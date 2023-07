La traditionnelle drache nationale pourrait jouer les trouble-fête ce 21 juillet

Défilé, Te Deum royal, moules-frites et musique populaire marquent traditionnellement les festivités du 21 juillet en Belgique. Mais ne manque-t-il pas quelque chose? Une petite drache nationale, pardi! Entre nuages et éclaircies, les arcs-en-ciel en seraient presque noir-jaune-rouge.

Une série d'averses s'alanguit sur le Plat pays depuis la Côte, traversant le territoire d'ouest en est. Localement assez intenses, elles pourraient s'accompagner d'un coup de tonnerre et de rafales de vent, prévient vendredi l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. Le ciel se dégagera dans l'après-midi sur littoral pour offrir de belles périodes ensoleillées. De larges éclaircies suivront également dans les autres régions, tandis que les conditions s'amélioreront plutôt en soirée dans le sud­-est. Le mercure marquera de timides 17°C en Hautes Fagnes et 22°C dans le centre.

En soirée et durant la nuit, le temps deviendra plutôt sec, sauf à la mer où une faible averse pourrait se profiler. Il faudra se couvrir pour admirer les feux d'artifice de la fête nationale, car le thermomètre ne dépassera pas les 4 à 11°C en Ardenne et entre 9 et 13°C ailleurs.