La vague de chaleur historique se terminera mardi, mais l'automne ne sera pas encore là

On parle d'une vague de chaleur lorsque la température atteint durant cinq jours 25 degrés au moins dont trois journées à plus de 30 degrés. Il s'agit du second épisode de ce genre après une première vague qui a duré 10 jours mi-juin.

Cette vague-ci devrait être plus courte. Elle se terminera après huit jours au début de la semaine prochaine, annonce le météorologue. Il faudra attendre mardi pour que les 25 degrés ne soient plus atteints, précise-t-il. Mais les conditions ne changeront pas totalement. Des averses seront attendues, mais le temps restera tout de même majoritairement ensoleillé. "Nous ne pourrons toujours pas parler d'une météo automnale", prévient le chef du service de prévisions de l'IRM.