Le soleil brillera-t-il encore dans notre ciel? Voici la météo prévue pour ce dimanche printanier

Ce dimanche, des périodes nuageuses alterneront avec quelques éclaircies. Le temps restera sec à quelques gouttes près. La province de Luxembourg profitera d'un temps plus lumineux avec des nuages d'altitude. Les maxima oscilleront entre 13 degrés à la mer et 18 degrés en Lorraine belge. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur ouest.



La nuit de dimanche à lundi, périodes nuageuses et éclaircies se partageront notre ciel avec le risque de faibles pluies intermittentes. Les minima se situeront entre 4 et 8 degrés sous un vent faible puis modéré d'ouest revenant au sud-ouest.

Lundi, après les éclaircies matinales, les nuages et la pluie reviendront par le littoral. Après le passage de la zone de pluie, un ciel de traîne suivra avec des averses et éventuellement quelques coups de tonnerre. Les maxima varieront entre 5 et 9 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et aux alentours de 10 ou 11 degrés dans la plupart des autres régions.