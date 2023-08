Le soleil ponctuera la journée de mercredi avant le retour des averses

Mercredi après-midi, le ciel sera en grande partie ensoleillé et les maxima oscilleront entre 22 et 28 degrés selon les régions, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Le vent sera généralement faible de direction variable ou d'ouest. Le long du littoral, il deviendra généralement modéré de nord-ouest à nord.

Les maxima seront proches des 22 degrés en bord de mer, et varieront entre 23 et 26 degrés en Ardenne et entre 26 et 28 degrés dans les autres régions.

Par la suite, de larges embellies viendront égayer la soirée.