"Les pires inondations depuis 2021": des centaines d'intervention de pompiers cette nuit en province de Liège

"Il s'agit des pires inondations depuis 2021 en province de Liège...", nous dit d'emblée notre journaliste Samuel Ledoux qui a passé la nuit aux côtés des sinistrés. De nouvelles intempéries ont frappé la Wallonie et plus particulièrement la province de Liège. Les pompiers de la zone Vesdre, Hoëgne et Plateau ont reçu plus de 350 demandes d'interventions, principalement depuis les communes de Trooz, Soumagne, Blégny et surtout Dalhem, communiquent-ils dans la nuit de vendredi à samedi.

Il n'y a heureusement aucune victime à déplorer. Mais plusieurs centaines d'habitations sont touchées. Certains villages ont d'ailleurs subi plus de dégâts cette nuit ci qu'en 2021. Notamment à proximité et le long de la Berwinne, qui est sortie de son lit de manière bien plus importante qu'il y a 3 ans.