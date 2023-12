Les pistes ouvrent à Ovifat, la neige est au rendez-vous: "On attend plus que les clients"

La neige s'est fait attendre... Mais elle sera bien au rendez-vous pour ce premier week-end d'ouverture : une piste de luge et de ski fraîchement damées. "On avait de la neige toute fraîche à partir du matin, donc on a une fine couche de la glace. On devra peut-être redamer une fois dessus pour que ce soit bien souple, mais elle est très bonne et elle tient, donc c'est impeccable pour le ski et la luge", note Pierre Heinen, membre du ski club alpin d'Ovifat.

Une nouvelle pour les amateurs de glisse. "La saison commence, on est vraiment enthousiastes. On est peut-être tôt pour la saison, mais la neige est là. Je crois qu'elle sera bonne au vu des canons qui tournent en ce moment. Les skis sont fin prêts, on attend plus que les clients", se réjouit Yves Dethier, loueur de skis.