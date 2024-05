La Wallonie a-t-elle suffisamment appris des inondations de 2021? "Ca va mieux, mais pas assez vite"

Des pluies intenses ont provoqué d’importantes inondations de voiries et d'habitations à Walhain et Ernage. Après les événements de juillet 2021, avons-nous suffisamment appris pour gérer ces situations critiques? "La Wallonie va dans le bon sens" selon Arnaud Dewez, conseiller au sein du SPW, dans la cellule GISER, Gestion Intégrée Sol Érosion Ruissellement.

"Il y aura toujours des moments où il y aura tellement d’eau qu’il faut qu’elle coule et qu’elle ruisselle. Mais depuis 2021, il y a un fameux coup d’accélérateur qui a été mis en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme par les communes et les différents acteurs du territoire pour améliorer la situation et qu’il y ait moins de dégâts lorsque l’eau circule de manière intense", poursuit Arnaud Dewez.