Les routes se dégagent petit à petit, mais il faut rester méfiant: voici les endroits où il faut toujours être prudent

De fait, on observe un retour progressif à la normale sur nos routes. Mais prudence, l'IRM maintient toujours son alerte aux conditions glissantes sur tout le pays, excepté à la côte. Une alerte qui reste valable jusqu'à demain à 13 heures.

Depuis hier, c'est la galère pour circuler sur le réseau routier belge. En cause, vous l'aviez remarqué : la neige ! Une chose est claire cependant : ce soir, on est loin du chaos qu'on a connu sur les routes hier. En effet, ça roule beaucoup mieux sur les routes, mais il faut rester vigilant.

Cela signifie qu'il faut rester prudent sur les voies rapides, comme les autoroutes, évidemment, mais surtout sur les routes secondaires, un peu plus enneigées. Du côté de la Wallonie, le centre régional de crise recommande de bien se renseigner avant de prendre la route. Désormais, nous sommes en phase de vigilance renforcée et plus en phase d'alerte : un nouveau signe que cela va mieux sur nos routes, mais la prudence reste de mise.

"On invite les usagers à rester prudents dans les prochaines heures, mais aussi dans les prochains jours, car les températures vont rester négatives dans les prochains jours", note Sarah Pierre, porte-parole de SPW Wallonie. "On reste attentif à la situation et nous allons continuer à programmer des épandages là où cela sera nécessaire".