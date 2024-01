Est-ce la fin de l'épisode neigeux en Belgique ? Voici ce que la météo nous réserve pour les prochaines heures

Hier, à cette heure-ci, il neigeait un peu partout sur notre pays, mais aujourd'hui, heureusement pour nos routes, ça va beaucoup mieux. Sabrina Jacobs, présentatrice météo, était sur le plateau du RTL info 19h pour faire un point sur la situation.

Premièrement, est-ce qu'il va encore neiger, cette nuit ou demain ? "Oui, mais...", débute-t-elle. "Pas partout et pas autant. Il y a toujours de l'instabilité et qui nous amènera vers des averses hivernales. Les températures seront toujours négatives cette nuit : entre -2 et -13 degrés, un peu partout, sauf à la côte", précise-t-elle.