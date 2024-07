Météo: une "mini-tornade" entre Braine-le-Comte et Soignies, des chutes d'arbres perturbent le trafic ferroviaire à Bruxelles

Partager:

L'IRM a émis un avertissement orange concernant la formation d'orages. Les villes de Mons et de Bruxelles ont été touchées par de fortes pluies à partir de 15h30. Une mini-tornade a été signalée entre Braine-le-Comte et Soignies.

De nombreuses chutes d'arbres à Bruxelles La tempête qui a frappé la capitale et ses environs a causé des chutes d'arbres qui perturbent le trafic ferroviaire mardi en fin de journée, ont indiqué la SNCB et Infrabel. Le trafic est notamment perturbé à Etterbeek. L'arbre a été évacué, mais les trains ne circulent actuellement que sur deux voies entre Bruxelles et Ottignies.

D'autres chutes perturbent la circulation entre Huizingen et Beersel, une bifurcation proche de Linkebeek et Hal, ainsi qu'entre Holleken et Nivelles. Mini-tornade sur les N6 et N27 Selon la police locale, une mini-tornade a provoqué la chute de plusieurs arbres sur la N6 et N57 entre Soignies et Braine-Le-Comte. La circulation y était très perturbée mais la situation est rentrée dans l'ordre à 18h. Plusieurs dizaines d'interventions dans le Brabant wallon Les pompiers de Braine-l'Alleud, Nivelles et Tubize étaient fortement mobilisés mardi en fin d'après-midi en raison des fortes pluies et rafales de vent qui ont touché le Brabant wallon, a appris Belga auprès de la zone de secours. L'Institut royal météorologique a émis un avertissement orange en raison d'un risque d'orages et d'inondations dans le centre du pays.

Une trentaine d'interventions sont en cours depuis 17h00 et, après une accalmie, les secouristes redoutent de nouveaux événements. Des caves inondées, des toitures endommagées, des arbres et branchages arrachés, ainsi que des coulées de boue ont notamment été constatés dans les régions de Braine-le-Château, Rebecq et Tubize. Un arbre s'est aussi abattu sur un bateau qui se trouvait sur le canal, au niveau du quai de Oisquercq, dans l'entité de Tubize. Une rafale de 102 km/h à Uccle Selon David Dehenauw, une rafale de 102 km/h a été observée à Uccle durant l'orage qui a frappé Bruxelles vers 16h. Tunnel loi inondé Premier bilan pour les pompiers de Bruxelles: 80 interventions en attente (chaussées inondées, branches et arbres). Actuellement, une quinzaine d'interventions sont en cours. Le tunnel Loi est inondé.