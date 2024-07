Météo: une mini-tornade entre Braine-le-Comte et Soignies, le tunnel Loi est inondé à Bruxelles

L'IRM a émis un avertissement orange concernant la formation d'orages. Les villes de Mons et de Bruxelles ont été touchées par de fortes pluies à partir de 15h30. Une mini-tornade a été signalée entre Braine-le-Comte et Soignies.

Selon la police locale, une mini-tornade a provoqué la chute de plusieurs arbres sur la N6 et N57 entre Soignies et Braine-Le-Comte. La circulation y est très perturbée. Il est conseillé d'éviter le secteur.

De fortes pluies ont touché Bruxelles sur le coup de 16h. A Woluwe, les chaises et tables d'un restaurant se sont envolées. Elles ont fini leur chemin sur la chaussée.

Vers 15h40, vous nous avez contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous indiquer des inondations sur la bande de gauche de l'E19 en direction de Bruxelles à hauteur de Mons.

Premier bilan pour les pompiers de Bruxelles: 80 interventions en attente (chaussées inondées, branches et arbres). Actuellement, une quinzaine d'interventions sont en cours. Le tunnel Loi est inondé.

A hauteur de l'arrêt Cambre-Etoile, la chaussée a été inondée. Obligeant le tram à circuler dans l'eau.

De possibles tempêtes?

Alors que l'Institut royal météorologique a annoncé des rafales de vent et émis une alerte orange concernant la formation d'orages en fin d'après-midi, le site Estofex (European Storm Forecast Experiment, un site web européen qui surveille les phénomènes météorologiques violents dans toute l'Europe, ndlr) évoque la probabilité de formation de tornades en Belgique et aux Pays-Bas. Estofex annonce le niveau 2 pour la Belgique. Il s'agit du deuxième niveau le plus élevé. Il met donc en garde contre "de fortes rafales de vent".

Selon certains météorologues, les conditions seraient réunies pour que deux types de phénomènes puissent se produire cet après-midi : des tornades (comme celle qui avait détruit la ville de Beauraing en 2021, ndlr) ou des vents descendants (qui sont tout aussi violents puisqu'ils sont capables de soulever des installations telles que le toit du centre sportif de Jodoigne en 2016).